"Количество умирающих от COVID-19 может перевалить за тысячу человек": Данилов заявил, что Украине необходимо прививать 350-400 тыс. человек в сутки
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что суточное количество умерших от COVID-19 в Украине может превысить тысячу человек
Об этом Данилов заявил на брифинге по итогам заседания СНБО.
"Мы сейчас только начинаем входить в этот пик (эпидемии - ред.). Есть с вами рекорд по людям, которые умерли от "ковида". Количество людей, которые умирают от "ковида" может перевалить за тысячу человек (в сутки - ред. ). И проблема именно в вакцинации. Те люди, которые сегодня отправляются на кладбище из-за ковида - это люди, которые не прошли вакцинацию. Это 99,9% - люди, которые не провакцинировались", - сказал Данилов.
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Секретарь СНБО отметил необходимость довести ежедневное количество прививок от коронавируса до 350-400 тыс. и раскритиковал людей, которые саботируют вакцинацию.
"Сегодня если наша страна не выйдет на 350-400 тыс. вакцинированных в сутки, у нас будет очень-очень большая проблема. Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы это (вакцинация - ред.) происходило, а так называемые "антивакцинаторы" - пусть это будет на их совести, но имейте в виду, что это очень опасная болезнь", - сказал Данилов.
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