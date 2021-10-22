"Количество умирающих от COVID-19 может перевалить за тысячу человек": Данилов заявил, что Украине необходимо прививать 350-400 тыс. человек в сутки

Об этом Данилов заявил на брифинге по итогам заседания СНБО.



"Мы сейчас только начинаем входить в этот пик (эпидемии - ред.). Есть с вами рекорд по людям, которые умерли от "ковида". Количество людей, которые умирают от "ковида" может перевалить за тысячу человек (в сутки - ред. ). И проблема именно в вакцинации. Те люди, которые сегодня отправляются на кладбище из-за ковида - это люди, которые не прошли вакцинацию. Это 99,9% - люди, которые не провакцинировались", - сказал Данилов.



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Секретарь СНБО отметил необходимость довести ежедневное количество прививок от коронавируса до 350-400 тыс. и раскритиковал людей, которые саботируют вакцинацию.



"Сегодня если наша страна не выйдет на 350-400 тыс. вакцинированных в сутки, у нас будет очень-очень большая проблема. Мы со своей стороны делаем все возможное для того, чтобы это (вакцинация - ред.) происходило, а так называемые "антивакцинаторы" - пусть это будет на их совести, но имейте в виду, что это очень опасная болезнь", - сказал Данилов.

Напомним, в Украине начали действовать новые правила перевозок - для межобластных путешествий общественным транспортом нужно предъявить сертификат вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус.

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что центры вакцинации продолжат делать прививки в случае попадания региона в "красную" зону.