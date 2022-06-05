Количество украинцев, желающих остаться в Чехии, уменьшается

Об этом пишет Czechia Posts со ссылкой на данные МВД.

По данным издания, 4 июня визы выдали 340 человекам. В субботу, 28 мая, визы получили 482 человека.

С начала полномасштабной войны в Украине, 364 431 беженец получил визу в Чехии. Министр внутренних дел Вит Ракушан сказал, что часть беженцев уезжает, и в стране осталось около 300 000 беженцев из Украины. На этой неделе австрийский министр сообщил, что каждый день в Чехию приезжает в среднем тысяча украинских беженцев, но столько же уезжает.

За все время войны в полицию по делам иностранцев в Чехии обратились 280 927 человек. Дети до 15 лет, составляющие около трети беженцев, не обязаны обращаться в полицию.

15 июня Пражская мэрия закроет центр приема беженцев из Украины в квартале Высочаны. Сообщается, что столица перегружена и пока не существует системы перемещения беженцев в другие регионы.

Чехия надеется , что беженцы из Украины помогут облегчить хроническую нехватку рабочей силы в стране.

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