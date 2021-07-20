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Главная Экономика Количество украинских рабочих в Польше с 2014 года увеличилось в 2-3 раза, - посол

Количество украинских рабочих в Польше с 2014 года увеличилось в 2-3 раза, - посол

20 июля, 2021 вторник
12:45
Экономика Андрей Дещица

В Польше работает около 1,5 млн украинских рабочих, из которых около 600 тыс. платят налоги в Украине

Об этом посол Украины в Республике Польша Андрей Дещица сказал во время всеукраиснького форума "Украина 30", передает Еспресо.TV.

"Какая ситуация сейчас в Польше. Мы имеем рост количества трудовых мигрантов. Если говорить в сравнении, скажем, с 2014 годом, то это примерно в 2-3 раза. Сейчас речь идет примерно о 1,5 млн украинцев, работающих в Польше ", - сказал Дещица.

При этом, по его словам, в Польше работают ориентировочно 600 тыс. украинцев, которые официально платят налоги в Фонд социального страхования, а другие работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Посол также отметил, что в 2014 году в Польше было 680 фирм, где владельцами были украинцы, в в 2016 году в Польше работает 16 тыс. предприятий, где владельцами или совладельцами украинцы.

Доля добавил, что сейчас в Польше обучается около 50 тыс. украинских студентов.

  • Напомним, в 2020 году украинские заробитчане перевели в Украину $ 12,1 млрд, что на $ 200 млн больше, чем в 2019 году.

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Польша
мигранты
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