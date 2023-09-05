Количество украинских беженцев за рубежом выросло на 300-500 тыс. за первое полугодие 2023 года, - исследование
Исследования Центра экономической стратегии показали, что за первое полугодие 2023 года количество украинских беженцев за рубежом выросло на 300-500 тыс. человек
Об этом сообщает Центр экономической стратегии со ссылкой на данные двух волн опроса беженцев, проводимого компанией Info Sapiens.
За первое полугодие 2023 года количество украинских беженцев за границей увеличилось на 300-500 тысяч человек. В общей сложности, по состоянию на конец июня за границей находилось от 5,6 до 6,7 млн украинцев.
Исследователи отмечают, что новая волна беженцев стала следствием ударов по энергосистеме Украины, усилением ракетных атак в мае, а также подрывом Каховской ГЭС.
Значительная часть беженцев – это женщины и дети. В то же время Центр экономической стратегии отметил увеличение доли мужчин.
"Из всех беженцев за границей могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев (от оптимистического до пессимистического сценария). Это на 0,4-0,6 млн человек больше, чем в предварительных расчетах за декабрь 2022 года", – говорится в исследовании.
По расчетам ЦЭС, в результате невозвращения украинцев экономика страны будет терять от 2,7% до 6,9% ВВП ежегодно.
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