Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Количество украинских беженцев за рубежом выросло на 300-500 тыс. за первое полугодие 2023 года, - исследование

Количество украинских беженцев за рубежом выросло на 300-500 тыс. за первое полугодие 2023 года, - исследование

5 сентября, 2023 вторник
18:20
Война с Россией

Исследования Центра экономической стратегии показали, что за первое полугодие 2023 года количество украинских беженцев за рубежом выросло на 300-500 тыс. человек

Об этом сообщает Центр экономической стратегии со ссылкой на данные двух волн опроса беженцев, проводимого компанией Info Sapiens.

За первое полугодие 2023 года количество украинских беженцев за границей увеличилось на 300-500 тысяч человек. В общей сложности, по состоянию на конец июня за границей находилось от 5,6 до 6,7 млн украинцев.

Исследователи отмечают, что новая волна беженцев стала следствием ударов по энергосистеме Украины, усилением ракетных атак в мае, а также подрывом Каховской ГЭС.

Значительная часть беженцев – это женщины и дети. В то же время Центр экономической стратегии отметил увеличение доли мужчин.

"Из всех беженцев за границей могут остаться от 1,3 млн до 3,3 млн украинцев (от оптимистического до пессимистического сценария). Это на 0,4-0,6 млн человек больше, чем в предварительных расчетах за декабрь 2022 года", – говорится в исследовании.

По расчетам ЦЭС, в результате невозвращения украинцев экономика страны будет терять от 2,7% до 6,9% ВВП ежегодно.

  • С начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на август 2023 года разница между количеством выехавших и вернувшихся в страну людей составила 2,4 млн граждан.
  • Власти Чехии готовят специальную программу по добровольному возвращению беженцев в Украину, которая предусматривает оказание помощи и возмещение части расходов в таких случаях.
  • Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что по последним социологическим исследованиям в Украину готовы вернуться до 2 млн беженцев, все остальные либо колеблются, либо окончательно не собираются возвращаться в Украину.
  • 30 августа сообщалось, что находящиеся в Польше беженцы из Украины имеют право на новую денежную помощь на новорожденных детей.
  • 2 сентября стало известно, что Польша закрыла свой крупнейший центр приема украинских беженцев. В пресс-службе администрации Мазовецкого края объяснили, что центр был уже не нужен. Большинство людей нашли жилье в других местах.
Новости
Общество
Украина
беженцы
Экономика
беженцы из Украины
Читайте также:
4 сентября, 2023 понедельник
"Это неответственно": в Бундестаге заявили, что Шольц – единственный, кто блокирует поставки Taurus Украине
5 сентября, 2023 вторник
США, Британия и ЕС давят на ОАЭ с целью остановить помощь РФ в войне с Украиной, – СМИ
Ракетний комплекс Нептун
5 сентября, 2023 вторник
Украина модернизировала ракеты "Нептун" и использует их как аналог ATACMS и Taurus, - Newsweek
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.22
    Покупка 37.22
    Продажа 37.91
  • EUR
    Покупка 40.25
    Продажа 41.21
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
5 сентября
18:20
Операторы Армии дронов за несколько месяцев уничтожили 1200 единиц бронированной техники РФ, - Федоров
18:13
Минобороны Молдовы проводит учения резервистов: уже четвертые в этом году
17:59
В Украине зарегистрировали случаи кори: Минздрав напомнил, как обезопасить себя
17:54
Диппредставительства Беларуси прекратят продлевать и обменивать паспорта за границей
17:49
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:42
В Умани усилили меры безопасности из-за съезда паломников на Рош га-Шана
17:42
ВСУ накапливают прогресс на поле боя, который должен привести к цепной реакции и поражению России, - экс-директор ЦРУ:
17:38
Эксклюзив
Данилов: война будет продолжаться, пока Украина не освободит все свои территории от врага
17:37
Parimatch против Зеленского: букмекеры добиваются отмены санкций в Верховном суде
17:31
Правительство Индии рассмотрит инициативу по переименованию страны, - India Today
17:24
OPINION
Ловушка добросердечного пацифизма
17:02
После подрыва в Новой Каховке враг закрыл "предвыборный штаб"
17:01
Зеленский внес в Раду проект постановления по назначению Умерова министром обороны
16:58
Единственное "достижение" России в войне – уничтожение Бахмута, - экс-директор ЦРУ
16:41
Правительство поддержало разрешение боевым медикам переливать кровь, Минздрав расширяет учебную программу
16:39
В Санкт-Петербурге произошел взрыв в бомбоубежище возле военкомата
16:24
Зеленая комета Нишимура приближается к Солнцу: как увидеть ее с Земли
16:18
Эрдоган после разговора с Путином: Нет никакой обнадеживающей перспективы мира в Украине
16:16
Обновлено
На оккупированной Луганщине подорвали главу "таможни ЛНР": РФ заявила о задержании подозреваемой
16:11
Apple может выпустить в 2024 году более дешевую серию MacBook
16:01
Немецкая компания SAP отключит РЖД от своего программного обеспечения
15:51
"Финал один": Гуменюк прокомментировала уничтожение российского катера "Тунец" в Черном море
15:43
ВСУ готовятся отражать наступление РФ на линии Купянск-Лиман, - Маляр
15:40
Минэкономики
Бизнес восстанавливается: количество ФОПов в Украине превысило довоенные показатели
15:32
Лучшие работодатели для ветеранов: опубликован рейтинг
15:08
Обновлено
Исчезновение Каховского водохранилища: в Минобороны заявили о негативном влиянии на экосистему Херсонщины
15:05
Эксклюзив
В ВСУ рассказали, что на Бахмутском направлении враг ежедневно теряет позиции
15:04
Эксклюзив
"Крематориев не хватает, сжигают солдат прямо в свинарнике": Федоров о российской армии на ВОТ Запорожской области
15:03
Бен Уоллес высмеял Путина за то, что он выпрашивал у КНДР устаревшее оружие
15:02
Обновлено
ВРУ поддержала увольнение главы АМКУ Песчанской
15:00
Из-за войны в Украине в Германии решили нарастить производство систем ПВО IRIS-T
14:50
Россияне ударили по Иванивке на Херсонщине: ранены две женщины
14:40
Зеленский и Сырский посетили бригады, воюющие на Бахмутском направлении
14:40
Анонс
Киевский Форум Безопасности проведет событие с участием экс-главы ЦРУ
14:39
Tesla
Tesla подала в суд на китайскую фирму из-за нарушения технологической тайны
14:37
Парламент уволил главу Фонда госимущества Рустема Умерова
14:34
СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману
14:29
В Токмаке оккупанты ограбили кузнечно-штамповочный завод
14:14
Оценка пригодности к войску: в Медсилах ВСУ объяснили, кого касаются изменения в перечне болезней
14:12
Суровикина освободили из-под стражи, однако у него больше нет военных перспектив, — NYT
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV