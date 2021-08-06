Количество участников Крымской платформы выросло до 33, - Кулеба

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.на своей странице в Twitter.



"Сегодня получили еще одно подтверждение: +1 президент приедет в Киев на учредительный саммит Крымской платформы. Общее количество участников возросло до 33. Международная поддержка Крымской платформы растет и новые подтверждения непременно будут", - написал он в соцсети.



Крымская платформа - дипломатическая инициатива Украины, которая предусматривает международный координационный механизм для защиты прав человека в Крыму и содействие деоккупации полуострова.



Напомним, что первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова рассказала, как Россия пытается давить на страны на участие в "Крымской платформе".

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