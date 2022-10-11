Количество убитых россиянами в Донецкой области за время полномасштабного вторжения увеличилось до 973
За сутки 10 октября от рук оккупантов в Донецкой области погибли шесть мирных жителей
Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Так, за сутки россияне убили троих гражданских в Славянске, двух - в Диброве и одного - в Опытном. Еще восемь получили ранения.
Всего за время полномасштабной войны в Донецкой области погибли 973 человека, получили ранения - 2376. Это без учета жертв в Волновахе и Мариуполе, где пока невозможно посчитать точное их количество.
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7 октября россияне убили в Донецкой области двух гражданских, еще семерых ранили.
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