Количество убитых россиянами детей за время полномасштабной войны против Украины возросло до 429
Российские оккупанты убили 429 детей и ранили более 817 с начала полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме .
"По состоянию на утро 21 октября 2022 года более 1246 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 429 детей погибли и более 817 получили ранения различной степени тяжести", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Данные не окончательны, ведь их продолжают устанавливать в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 417, в Харьковской - 259, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.
Стало известно, что в результате российских обстрелов Липцев в Харьковской области 15 марта погиб 5-летний мальчик.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2663 учебных заведения. 326 из них разрушены полностью", - отметили ювенальные прокуроры.
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