Количество туристов, приехавших в Украину, выросло на 9% за полгода

Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook.

Эта цифра на 75% меньше показателя этого же периода 2019 (6 млн туристов).

"70% иностранцев, посетивших Украину, - европейцы, 24% - представители стран Азиатского региона 2,8% приехали из Северной Америки и только 1,7% - граждане Африканского континента", - говорится в сообщении.

Также в ДАРТ назвали самые популярные туристические направления у граждан Украины.

"В первом полугодии 2021 украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 миллиона граждан Украины. Традиционными туристическими направлениями остаются такие страны, как Турция (774 тыс.) И Египет (количество туристов увеличилось на 88 % и достигает 705 тыс.) ", - говорится в сообщении.