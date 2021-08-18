Количество туристов, приехавших в Украину, выросло на 9% за полгода
В первом полугодии 2021 года Украину посетили 1,42 млн туристов, это на 9% больше, чем во втором полугодии прошлого года
Об этом сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook.
Эта цифра на 75% меньше показателя этого же периода 2019 (6 млн туристов).
"70% иностранцев, посетивших Украину, - европейцы, 24% - представители стран Азиатского региона 2,8% приехали из Северной Америки и только 1,7% - граждане Африканского континента", - говорится в сообщении.
Также в ДАРТ назвали самые популярные туристические направления у граждан Украины.
"В первом полугодии 2021 украинцы на 15% больше выезжают за границу, чем в прошлом году. Всего выехало 5,7 миллиона граждан Украины. Традиционными туристическими направлениями остаются такие страны, как Турция (774 тыс.) И Египет (количество туристов увеличилось на 88 % и достигает 705 тыс.) ", - говорится в сообщении.
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