Количество смертей от паводка в Западной Европе выросло до 117

Об этом рассказывает Reuters .



В пятницу, 16 июля, в районах Западной Германии и Бельгии, пострадавших от наводнения, более 1 тыс. человек пропали без вести. Общее количество погибших составляет 117 человек.



Целые общины оказались в руинахв после того, как переполненные реки прокатились городками и деревнями в западных немецких землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц, Бельгии, а также Нидерландах.



"Это было так ужасно, мы не могли никому помочь. Люди махали из окон своих домов", - сказал Фрэнк Тел, житель Шульда, Рейнланд-Пфальц, Германия.



Только в Германии 103 человека погибли в результате самой масштабной массовой человеческой гибели за последние годы.



Двенадцать погибших были жителями дома для людей с ограниченными возможностями в городе Синциг, южнее Кельна.



Ожидается, что количество погибших возрастет еще больше, поскольку дома продолжают разрушаться.



В Бельгии СМИ сообщают, что по меньшей мере 14 человек погибли.



Около 114 тыс. домохозяйств в Германии лишены электроснабжения, а в некоторых затопленных регионах рухнули сети мобильной связи.

Напомним, утром сообщалось о 93 погибших в результате стихийного бедствия, налетевшего на Западную Европу