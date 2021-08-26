Количество случаев штамма "Дельта" в Украине возросло: в Минздраве заявили о готовности к новой COVID-волне

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что еще 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма "Дельта", а уже 20 августа - 520. По его словам, в течение лета система здравоохранения на всех уровнях готовилась к возможным вызовам новой волны коронавируса.

"Сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной "Дельта "-штаммом коронавируса. Но помните, что обычные профилактические мероприятия (ношение масок, мытье рук, использование антисептиков, соблюдения физической дистанции) смогут защитить вас и ваших родных от инфицирования COVID-19, а вакцинация - обезопасит от тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти от COVID-19 ", - подчеркнул он.

Кузин добавил, что в Украине определили и подготовили 256 больниц, оказывающих специализированную помощь больным коронавирус. Также по всей стране сформирован запас тестов на более 2 млн исследований и 2300000 экспресс-тестов на определение антигена.

Напомним, за сутки 25 августа 2021 в Украине зафиксировано 1581 новый подтвержденный случай COVID-19 .

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