Количество самолетов с "аргументами" все видят: Кулеба заявил, что Украина успешно воплощает новую стратегию противодействия российской агрессии

Об этом он написал в колонке для НВ.

По его словам, у Украины есть продуманная дипломатическая стратегия для противодействия российской агрессии.

"Мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас в эту триаду добавлен новый элемент – помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства", – написал Кулеба.

По словам министра, украинские дипломаты провели сотни переговоров по воплощению пакета в жизнь.

"Результаты все видят. Количество самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые дебаты. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - заявил Кулеба.