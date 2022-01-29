Количество самолетов с "аргументами" все видят: Кулеба заявил, что Украина успешно воплощает новую стратегию противодействия российской агрессии
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина успешно претворяет в жизнь комплексный пакет сдерживания российской военной агрессии
Об этом он написал в колонке для НВ.
По его словам, у Украины есть продуманная дипломатическая стратегия для противодействия российской агрессии.
"Мы еще в ноябре инициировали разработку комплексного пакета сдерживания России, в который вошли три уровня: активная дипломатия, жесткие экономические санкции против РФ, углубленное оборонное сотрудничество с нашим государством. Сейчас в эту триаду добавлен новый элемент – помощь для сохранения экономической и финансовой стабильности государства", – написал Кулеба.
По словам министра, украинские дипломаты провели сотни переговоров по воплощению пакета в жизнь.
"Результаты все видят. Количество самолетов с "аргументами" на усиление Вооруженных сил Украины от наших союзников. Согласование между США, Великобританией, Канадой и ЕС ключевых параметров санкционного пакета. Ранее об отключении России от SWIFT даже боялись заводить разговор. Сейчас об этом продолжаются острые дебаты. Хотя, по нашему мнению, здесь не о чем дискутировать", - заявил Кулеба.
- 27 января Дмитрий Кулеба назвал четыре направления сдерживания России на фоне угрозы вторжения в Украину и призвал сосредоточиться на них.
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