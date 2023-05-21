Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Количество самолетов F-16, которые предоставят Украине, еще неизвестно, - Зеленский

Количество самолетов F-16, которые предоставят Украине, еще неизвестно, - Зеленский

21 мая, 2023 воскресенье
16:28
Война с Россией

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина, кроме тренировок пилотов на F-16, получит сами истребители от партнеров

Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите G7, которую транслировал Эспрессо.

"У нас уже есть понимание, с какими государствами мы работаем. Мы работали над этим еще до того, как у нас разблокировался механизм обучения на F-16. У нас будут самолеты. Я не могу сказать сколько, потому что сам еще не знаю", – отметил президент.

Он подтвердил, что для Украины открыта миссия тренировок на истребителях.

"Это первый шаг, дальше несколько месяцев для обучения наших пилотов, будут привлекать тренеров с большим опытом, чтобы сократить процесс обучения. Дальше усиление воздушной обороны государства. Я не могу сейчас сказать, сколько нам удастся получить самолетов", - подытожил Зеленский.

  • Президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
  • Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года .
Владимир Зеленский
F-16
Военные новости
оружие для Украины
Читайте также:
Євген Пригожин та його найманці
20 мая, 2023 суббота
Пригожин утверждает, что оккупанты полностью захватили Бахмут. Минобороны Украины отрицает
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
20 мая, 2023 суббота
Обнародованы гонорары Ломаченко и Хейни за бой за титул абсолютного чемпиона
Василь Ломаченко та Девін Хейні (ліворуч)
20 мая, 2023 суббота
Абсолютный чемпион мира Хейни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.1
    Продажа 40.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
21 мая
16:32
Ди Каприо и Лили Гладстон в Каннах встретили 9-минутными овациями за роль в фильме "Убийцы лунного цветка"
16:25
Эксклюзив
Успехи на фронте усиливают дипломатическую позицию Украины в мире, - дипломат Чалый
16:15
Ударный дрон R-50 (Беларусь)
Беларусь создала ударный дрон R-50, которым заинтересовались россияне
16:08
На фото замок Шарлоттенбург
В Германии начали расследовать возможное отравление двух россиянок на мероприятии, организованном Ходорковским
16:06
OPINION
Россия никогда не была демократической и не станет такой
16:04
В Луганской области погиб исследователь древней украинской музыки Кузьминский
15:47
Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Зеленский пообещал ему не бить из них по территории РФ
15:46
Россия должна передать ЗАЭС под контроль Украины и МАГАТЭ, - Зеленский
15:41
Самолеты миссии НАТО будут временно базироваться в Латвии вместо Эстонии
15:26
РФ обстреляла поселок в Херсонской области, погиб мужчина
15:22
Украинские войска приближаются к взятию Бахмута в тактическое окружение, - Сырский
15:13
Эксклюзив
Украинское наступление станет поводом, во-первых, для немедленного отстранения Шойгу и Герасимова, - Пионтковский
15:04
Эстония и Латвия объявили о переговорах о закупке немецкой системы ПВО Iris-T
14:56
Обновлено
На митинге в Кишиневе приняли резолюцию о включении евроинтеграции в конституцию Молдовы
14:45
Глава Европарламента поддержала инициативу Молдовы вступить в ЕС
14:38
Джо Байден
Байден: РФ в боях за Бахмут потеряла 100 тыс. бойцов
14:24
Эксклюзив
Следует понимать, что контрнаступление не закончит войну, - главред "Главкома" Шлинчак
14:12
В РФ могут запретить выезд за границу мужчинам, получившим повестку
14:03
OPINION
О ядерных угрозах Москвы
13:59
молния
Синоптик Наталья Диденко рассказала, где в понедельник ждать дождей с грозами
13:55
Обновлено
Бахмут не захвачен Россией, - Зеленский
13:43
Антониу Гутерреш
Гутерреш заявил, что Совбез ООН не выполняет своих основных функций, поэтому пора его реформировать
13:41
Эксклюзив
В том, как власти докладывают о событиях на фронте, мы не должны стать Россией, - главред "Главкома" Шлинчак
13:36
Украинская теннисистка Калинина не смогла доиграть финал на турнире WTA в Риме
13:30
ВСУ поразили штаб оккупантов в Бердянске
13:13
Польша должна вернуть приобретенные территории после Второй мировой и вернуть РФ деньги за восстановление, - спикер госдумы Володин
13:10
Эксклюзив
Бахмут
Бахмут не имеет стратегического значения для россиян, - эксперт по нацбезопасности Жовтенко
13:10
Оноприенко принесла Украине первое за 18 лет индивидуальное золото ЧЕ по художественной гимнастике
13:08
Georgian Airways, которая летает в РФ, запретила президенту Грузии летать ее самолетами
12:26
Армия РФ держит в Черном море два ракетоносителя с восемью "калибрами"
12:19
Бахмут в полуокружении ВСУ, - Маляр
12:10
По 12 самолетов за один раз: Игнат считает, что истребители F-16 Украине будут передавать подразделениями
12:01
OPINION
Политики, спекулировавшие на теме Волынской трагедии, сбежали в Россию
11:48
Бахмут уничтожен, бои продолжаются в юго-западной части города, - Череватый
11:41
В результате российских обстрелов предприятия в Купянске ранены три человека
11:34
Зеленский выразил желание, чтобы саммит формулы мира состоялся в июле
11:34
Обновлено
УПЛ: "Динамо" разбило "Александрию", "Заря" одолела "Ингулец", результаты других матчей 27-го тура
11:30
Инфографика
Курс валют на 20 мая: сколько стоят евро и доллар в обменниках
11:18
Ломаченко - Хейни: обнародованы судейские записки и статистика ударов
11:16
Греция
В Греции проходят выборы в парламент
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV