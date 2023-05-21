Количество самолетов F-16, которые предоставят Украине, еще неизвестно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина, кроме тренировок пилотов на F-16, получит сами истребители от партнеров
Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите G7, которую транслировал Эспрессо.
"У нас уже есть понимание, с какими государствами мы работаем. Мы работали над этим еще до того, как у нас разблокировался механизм обучения на F-16. У нас будут самолеты. Я не могу сказать сколько, потому что сам еще не знаю", – отметил президент.
Он подтвердил, что для Украины открыта миссия тренировок на истребителях.
"Это первый шаг, дальше несколько месяцев для обучения наших пилотов, будут привлекать тренеров с большим опытом, чтобы сократить процесс обучения. Дальше усиление воздушной обороны государства. Я не могу сейчас сказать, сколько нам удастся получить самолетов", - подытожил Зеленский.
- Президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ.
- Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года .
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