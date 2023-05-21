Количество самолетов F-16, которые предоставят Украине, еще неизвестно, - Зеленский

Об этом он заявил во время пресс-конференции на саммите G7, которую транслировал Эспрессо.

"У нас уже есть понимание, с какими государствами мы работаем. Мы работали над этим еще до того, как у нас разблокировался механизм обучения на F-16. У нас будут самолеты. Я не могу сказать сколько, потому что сам еще не знаю", – отметил президент.

Он подтвердил, что для Украины открыта миссия тренировок на истребителях.

"Это первый шаг, дальше несколько месяцев для обучения наших пилотов, будут привлекать тренеров с большим опытом, чтобы сократить процесс обучения. Дальше усиление воздушной обороны государства. Я не могу сейчас сказать, сколько нам удастся получить самолетов", - подытожил Зеленский.