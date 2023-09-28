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Количество раздражительных заявлений увеличится: Кулеба спрогнозировал, как выборы в США повлияют на поддержку Украины

28 сентября, 2023 четверг
14:04
Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, как выборы в США окажут влияние на поддержку Украины. По его мнению, количество раздражающих для украинцев заявлений увеличится

Об этом Кулеба рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .

Министр заявил, что и в Республиканской, и в Демократической партии есть политики, которые считают, что нужно перестать поддерживать Украину, однако они в абсолютном меньшинстве. Вместе с тем, по приближению избирательной гонки в США, количество заявлений, которые будут "раздражать" украинцев, вероятно, возрастет.

"Потому что это выборы и те, кто идет против нынешней власти, должны критиковать нынешнюю власть. Такой закон", - указал Кулеба.

Кулеба условно разделил республиканцев на "рейганистов" и "трампистов", чтобы объяснить, как отличаются их позиции по поддержке Украины.

"Есть два условно базовых "мейнстрим-крыла". Одно крыло - это так называемые рейганисты, а второе - это условные "трамписты". И мы понимаем, что рейгановское крыло - это как раз такие безоговорочные проукраинские "ястребы". "Трамписты" больше в контексте следующих выборов. Но они, их мейнстрим-часть, не подвергают сомнению необходимость поддержки Украины. Они просто связывают ее продолжение с еще большей прозрачностью, с еще большей эффективностью использования ресурсов, предоставляемых от США", - пояснил он.

Комментируя заявления одного из конкурентов Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии губернатора Флориды Рона Десантиса по поводу уменьшения поддержки Украины, Кулеба отметил, что они вызваны лишь приближающимися выборами.

По словам главы МИД, во время общения со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти и сенаторами он не почувствовал изменений: "все тоже было в позитиве", разговоры были конструктивными и содержательными.

"А встреча с президентом США Джо Байденом была не просто конструктивной, а ориентированной на результат и стратегическое видение. То есть видно, что когда Соединенные Штаты говорят, что они будут рядом с Украиной столько, сколько нужно, они именно это и подразумевают", – добавил Кулеба.

По его мнению, когда оппоненты Байдена будут атаковать его администрацией, одной темой будет якобы "неэффективность использования американских средств и коррупция в Украине". Кулеба подчеркнул, что за полтора года Украина не получала никакой претензии от аудиторов США по неэффективному использованию помощи, а по борьбе с коррупцией, то "все видят шаги, предпринимаемые президентом, парламентом, правительством".

  • 24 сентября кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис заявил , что выступает против членства Украины в НАТО. По его словам, это не в интересах его страны.
Украина
вибори
выборы президента
Джо Байден
Война с Россией
Дональд Трамп
выборы в США
США
Дмитрий Кулеба
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