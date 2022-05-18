Количество раненых в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину детей возросло до 424
В результате полномасштабной войны РФ против Украины погибли 229 детей, количество раненых за минувшие сутки возросло на одного - до 424 детей. Оккупанты повредили 1772 украинских учебных заведения, 161 из которых полностью уничтожили
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
"По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 424 ранены. Эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.
По данным Офиса, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 141, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.
Так, 17 мая в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Бахмуте Донецкой области тяжело травмирован 9-летний ребенок.
РФ своими бомбардировками и обстрелами украинских городов и сел повредила 1772 учебных заведения. При этом 161 из них полностью разрушены, добавили в Офисе генпрокурора.
- Напомним, врачи в Днепре спасают жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.
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