Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

"По официальным данным ювенальных прокуроров 229 детей погибли и более 424 ранены. Эти цифры неокончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – говорится в сообщении.

По данным Офиса, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 141, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 47, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

Так, 17 мая в результате ракетного удара оккупантов по жилому дому в Бахмуте Донецкой области тяжело травмирован 9-летний ребенок.

РФ своими бомбардировками и обстрелами украинских городов и сел повредила 1772 учебных заведения. При этом 161 из них полностью разрушены, добавили в Офисе генпрокурора.

Напомним, врачи в Днепре спасают жизнь 15-летнего ребенка из Горского, который позавчера после обстрела населенного пункта россиянами получил травму почек.

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