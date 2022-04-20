Количество раненых детей с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину возросло до 373, - ювенальные прокуроры
За время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 205 детей, 373 получили ранения. Российские обстрелы повредили 1141 украинское учебное заведение, в том числе 99 разрушили полностью
Об этом сообщил Офис генпрокурора .
"Более 578 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По состоянию на утро 20 апреля официальное число погибших детей не изменилось – 205. Возросло количество раненых – 373", - подчеркнули ювенальные прокуроры.
Цифры не окончательны, поскольку идет выяснение их в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадавших детей в Киеве – 16, Донецкой области – 118, Киевской – 108, Харьковской – 91, Черниговской – 57, Херсонской – 43, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 25, Сумской – 16, Житомирской – 15.
В Старой Буде Бучанского района Киевской области 15 марта в результате обстрела жилого дома двое детей 6 и 8 лет получили ранения. В тот же день оккупанты принудительно вывезли их в белорусский Мозырь.
Во время обстрела жилого массива в Берестовом Бахмутского района Донецкой области 18 апреля получил ранения 16-летний подросток.
"Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1141 учебное заведение, из них 99 разрушено полностью", - добавили в Офисе генпрокурора.
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