Количество пострадавших детей вследствие агрессии РФ увеличилось до 1460
С начала полномасштабного вторжения от рук российского войска погибли по меньшей мере 482 ребенка, более 978 получили поражения
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"По состоянию на утро 18 мая 2023 года более 1460 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 482 ребенка погибли и более 978 получили ранения разной степени тяжести", - пишет ведомство.
Эта информация не окончательная, ведь идет работа по установлению данных в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 459, Харьковской - 277, Киевской - 128, Херсонской - 102, а также в Запорожской области - 90, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 70 и Луганской - 66.
Вчера, 17 мая, в результате обстрела российского войска города Херсона и поселка Зеленовка погиб 5-летний мальчик. Ранение получил подросток 16 лет.
Сообщить и найти всю информацию о пострадавших детях можно на платформе "Дети войны" .
Фото: Офис генпрокурора
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