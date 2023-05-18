Количество пострадавших детей вследствие агрессии РФ увеличилось до 1460

Об этом информирует Офис генпрокурора .

"По состоянию на утро 18 мая 2023 года более 1460 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 482 ребенка погибли и более 978 получили ранения разной степени тяжести", - пишет ведомство.

Эта информация не окончательная, ведь идет работа по установлению данных в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях Украины.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 459, Харьковской - 277, Киевской - 128, Херсонской - 102, а также в Запорожской области - 90, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 70 и Луганской - 66.



Вчера, 17 мая, в результате обстрела российского войска города Херсона и поселка Зеленовка погиб 5-летний мальчик. Ранение получил подросток 16 лет.



Сообщить и найти всю информацию о пострадавших детях можно на платформе "Дети войны" .

Фото: Офис генпрокурора