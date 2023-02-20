Количество пострадавших детей в результате войны России в Украине увеличилось до 1387
По состоянию на утро 20 февраля в Украине в результате полномасштабного вторжения России погиб 461 ребенок, 926 получили ранения
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 20 февраля 2023 года более 1387 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 926 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.
Вчера, 19 февраля, в результате обстрела рашистов села Бургунка Херсонской области ранены двое мальчиков 8 и 13 лет.
Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь идет работа в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Всего больше детей пострадало на Донетчине - 445, Харьковщине - 272, Киевщине - 123, Херсонщине - 89, а также в Запорожской области - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 64.
Кроме того, от 24 февраля 2022 года найдено 9845 детей, которые считались пропавшими.
- 14 ноября 2022 года стало известно, что в Украине начал работу государственный портал розыска детей "Дети войны", в котором подают сводную информацию о детях, пострадавших в результате войны.
- 16 декабря 2022 года Центр национального сопротивления сообщил, что накануне российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.
- Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности отметил , что украинских детей захватчики вывозят, чтобы уменьшить количество своих потерь от военной агрессии России в Украине.
- 17 февраля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что на территории РФ может находиться около 150 тысяч незаконно вывезенных украинских детей.
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