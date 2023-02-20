Количество пострадавших детей в результате войны России в Украине увеличилось до 1387

Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 20 февраля 2023 года более 1387 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 926 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Вчера, 19 февраля, в результате обстрела рашистов села Бургунка Херсонской области ранены двое мальчиков 8 и 13 лет.

Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь идет работа в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Всего больше детей пострадало на Донетчине - 445, Харьковщине - 272, Киевщине - 123, Херсонщине - 89, а также в Запорожской области - 84, Николаевской - 83, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 64.

Кроме того, от 24 февраля 2022 года найдено 9845 детей, которые считались пропавшими.