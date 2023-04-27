Об этом информирует Офис генерального прокурора .

"По состоянию на утро 27 апреля 2023 года более 1421 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 470 детей погибли и более 951 получили ранения разной степени тяжести", - пишет ведомство.

Ночью, 27 апреля, в результате обстрела врагом города Николаев ранены две 8-летние девочки.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 452, в Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.

Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь ведется работа по установлению данных в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.