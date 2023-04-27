Количество пострадавших детей в результате военных действий в Украине увеличилось до 951
По состоянию на утро 27 апреля в результате военных действий российских военных в Украине пострадал по меньшей мере 951 ребенок, 470 получили ранения
Об этом информирует Офис генерального прокурора .
"По состоянию на утро 27 апреля 2023 года более 1421 ребенка пострадало в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 470 детей погибли и более 951 получили ранения разной степени тяжести", - пишет ведомство.
Ночью, 27 апреля, в результате обстрела врагом города Николаев ранены две 8-летние девочки.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 452, в Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 89, Николаевской - 88, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.
Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь ведется работа по установлению данных в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
- В ЕС надеются на открытие международного Центра по расследованию преступления агрессии РФ против Украины до конца июня.
- С 24 февраля 2022 года по 26 апреля 2023 года в Украине от рук россиян погибли по меньшей мере 10 тысяч мирных жителей, более 13 тысяч получили ранения разной степени тяжести.
- Российские оккупанты в ночь на 27 апреля совершили ракетную атаку "калибрами" с Черного моря по Николаеву, повреждены дома, есть жертвы и пострадавшие.
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