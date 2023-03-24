Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 24 марта 2023 года более 1407 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 465 детей погибли и более 942 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало украинских детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 127, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.

Прокуратуре стало известно о двоих детях 15 и 16 лет, получивших травмы в результате попадания в общежитие в Обуховском районе 22 марта российского беспилотника.

Из-за обстрелов армии РФ повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 разрушены полностью.