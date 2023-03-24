Количество пострадавших детей в результате атак российского войска в Украине увеличилось до 1407
С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 465 детей и более 942 получили ранения
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"По состоянию на утро 24 марта 2023 года более 1407 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 465 детей погибли и более 942 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало украинских детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 127, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.
Прокуратуре стало известно о двоих детях 15 и 16 лет, получивших травмы в результате попадания в общежитие в Обуховском районе 22 марта российского беспилотника.
Из-за обстрелов армии РФ повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 разрушены полностью.
- Украина вернула в семью двоих детей с временно оккупированной территории – 9-летнюю девочку и 16-летнего парня.
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