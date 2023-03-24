Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал Количество пострадавших детей в результате атак российского войска в Украине увеличилось до 1407

Количество пострадавших детей в результате атак российского войска в Украине увеличилось до 1407

24 мартa, 2023 пятница
09:41
Криминал

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли по меньшей мере 465 детей и более 942 получили ранения

Об этом информирует Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 24 марта 2023 года более 1407 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 465 детей погибли и более 942 получили ранения разной степени тяжести", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что эти данные не окончательны, ведь идет работа по установлению информации в местах боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало украинских детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 127, Херсонской - 94, а также в Запорожской области - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66 и Днепропетровской - 66.

Прокуратуре стало известно о двоих детях 15 и 16 лет, получивших травмы в результате попадания в общежитие в Обуховском районе 22 марта российского беспилотника.

Из-за обстрелов армии РФ повреждено 3126 учебных заведений, из них 438 разрушены полностью.

  • Украина вернула в семью двоих детей с временно оккупированной территории – 9-летнюю девочку и 16-летнего парня.
Киевщина
война с Россией
воєнні злочини Росії
Читайте также:
23 мартa, 2023 четверг
Сотни тысяч французов в дальнейшем выходят на улицы и объявили забастовку на фоне пенсионной реформы
Петер Сіярто
21 мартa, 2023 вторник
Венгрия назвала условие, при котором поддержит вступление Украины в ЕС и НАТО
Кремінна
23 мартa, 2023 четверг
Британская разведка заявила, что армия РФ частично захватила подступы к Кременной, хочет взять Купянск
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.98
    Покупка 37.98
    Продажа 38.78
  • EUR
    Покупка 40.57
    Продажа 41.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
24 мартa
10:28
Эксклюзив
Оккупанты расчистили и активно используют порт Мариуполя, - советник городского главы Андрющенко
10:23
С начала года через украинскую границу не пропустили 350 госслужащих
10:16
Курс валют в Украине на 24 марта: стоимость доллара и евро в обменниках
10:06
OPINION
Когда для чиновника предприниматель – враг...
09:53
Обновлено
Суд заочно арестовал бывшего нардепа-беглеца от запрещенной ОПЗЖ Кузьмина без права на залог
09:51
На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по фермерскому хозяйству, жилым домам и линиям электропередачи
09:38
В разведке Британии сказали, какую цель преследуют россияне, используя территории Беларуси
09:27
Около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумщину, "шахеды" - Кривой Рог, а в Одесской области сбили ракеты Х-59: Игнат о ночной активности РФ
09:10
В результате попадания российской ракеты в Пункт несокрушимости в Константиновке погибли три человека
09:00
В РФ горит цех завода по изготовлению лакокрасочных материалов
08:58
Укрпочта к годовщине освобождения трех городов Киевщины выпустит марку "Не забудем! Не простим! Буча. Ирпень. Гостомель"
08:42
Северная Корея испытала новый подводный беспилотник, способный нести ядерное оружие
08:32
Казахстан усилит контроль за реэкспортом товаров в Россию
08:27
ВСУ за сутки уничтожили 1020 российских военных, 23 бронемашины и 2 крылатые ракеты
08:18
За сутки в Донецкой области армия РФ убила трех жителей, пятеро получили ранения
08:03
OPINION
Юрий Бутусов
Не героизм побеждает, а профессионализм
07:58
OPINION
Николай Княжицкий
Чье видение должен реализовывать министр образования Оксен Лисовый?
07:47
Враг за сутки выпустил 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "градов" по Херсонщине
07:38
Обновлено
Кривой Рог
Российские террористы атаковали Кривой Рог шестью "шахедами", есть попадание
07:25
Франция может вытеснить РФ из программы строительства АЭС в Венгрии, - FT
07:12
Российские войска могут изменить тактику нанесения ракетных ударов по Украине, - ISW
06:49
Среди раненых россиян выросло количество смертей, а ВСУ отразили почти 80 атак врага, - Генштаб
06:45
Министерство юстиции Литвы заявило, что ордеров на арест Путина будет больше
06:34
Макрон отправится к Си Цзиньпину 4 апреля
06:30
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после 1-го тура
06:14
США нанесли удары по позициям Корпуса стражей исламской революции в Сирии
05:50
Пригожин опроверг заявления Кремля, что РФ воюет с НАТО в Украине, - ISW
05:30
Анонс
Евро-2024: расписание отборочных матчей 24 марта
05:28
Ордер МКС на арест Путина – это начало процесса привлечения лидеров России к ответственности, - ЕС
04:45
Отбор на Евро-2024: результаты всех матчей 23 марта
03:54
Саммит ЕС одобрил идею создания трибунала для России
02:52
Российские фанаты опозорились на футбольном матче в Турции
02:06
Морские пехотинцы ликвидировали за день БТР и 20 россиян
01:49
Обстрелы Сумщины: 23 марта в области зафиксировано 68 прилетов
01:31
Фон дер Ляен объявила об инициативе по возвращению похищенных Россией украинских детей
01:30
Усик вернулся в Украину после срыва боя с Фьюри
01:06
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 23 марта
00:42
Сборная Украины победила "Брентфорд" в "тайном матче": сыграл Коноплянка, забил новичок
00:20
В Киевской области существует угроза атаки беспилотников, - ОВА
00:12
Евро-2024: Англия победила Италию, но потеряла перед матчем с Украиной важного футболиста
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV