Количество получателей пособия по безработице за год уменьшилось на треть, - Минэкономики

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



"Сейчас количество зарегистрированных безработных составляет 319 тыс. человек, из которых помощь по безработице получают 273 тыс. человек. Это на 36% меньше соответствующего показателя прошлого года, что свидетельствует о постепенном уменьшении количества получателей пособия по безработице, а также постепенное оживление экономики", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по состоянию начало августа Государственная служба занятости нашла рабочее место для 318 тыс. украинцев. Из них 261 тыс. - зарегистрированные безработные.



По данным Минэкономики, больше всего граждан получили работу в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - около 34%, в перерабатывающей промышленности и сфере торговли - по 14% соответственно. С центрами занятости за этот период сотрудничало 103 работодателя. Больше всего вакансий - 22% - предлагалось в сфере сельского хозяйства.



Кроме того, добавили в пресс-службе, за этот период более 50 тыс. человек прошли профессиональное обучение, в том числе в центрах профессионально-технического образования. Чаще всего слушатели выбирали профессии парикмахера, мастера маникюра, продавца продовольственных товаров. Отмечается, что 92% випускниив профобучения устроились по полученной специализации.

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