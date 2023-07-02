Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Стало известно, что вместо 7 рейсов в неделю "Азимут" будет выполнять 14 – по два рейса в день.

"В настоящее время рейсы выполняются каждое утро, а с 5 июля в расписании появится рейс с вылетом в вечернее время", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Также 3 рейса в неделю по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси добавляет Georgian Airways, которая с мая выполняет ежедневные рейсы в Россию.

Авиакомпания не сообщала об этом в соцсетях, однако на сайте начала продавать билеты на дополнительные рейсы, выполняемые по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Таким образом, частота полетов между Москвой и Тбилиси увеличивается до 24 рейсов в неделю.