Количество полетов между Москвой и Тбилиси растет до 24 рейсов в неделю
Российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways увеличивают частоту полетов между Москвой и Тбилиси
Об этом сообщает Эхо Кавказа.
Стало известно, что вместо 7 рейсов в неделю "Азимут" будет выполнять 14 – по два рейса в день.
"В настоящее время рейсы выполняются каждое утро, а с 5 июля в расписании появится рейс с вылетом в вечернее время", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Также 3 рейса в неделю по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси добавляет Georgian Airways, которая с мая выполняет ежедневные рейсы в Россию.
Авиакомпания не сообщала об этом в соцсетях, однако на сайте начала продавать билеты на дополнительные рейсы, выполняемые по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
Таким образом, частота полетов между Москвой и Тбилиси увеличивается до 24 рейсов в неделю.
- Напомним, 11 мая стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому визовый режим для граждан Грузии перестанет действовать с 15 мая 2023 года. Между странами также возобновят авиаперевозки. ЕС призвал Грузию не пускать российские самолеты в свою территорию.
- 15 мая Грузия разрешила первой российской авиакомпании совершать рейсы в страну. На следующий день разрешение на регулярные рейсы в Москву получила грузинская авиакомпания Georgian Airways.
- 20 мая стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways, которая начала совершать прямые рейсы в Москву.
- 21 мая авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая накануне призвала к бойкоту перевозчика из-за полетов в РФ, персоной нон грата на своих самолетах.
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