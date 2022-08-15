Об этом глава Луганской областной военной администрации сообщил на своем телеграмм-канале.

"ВСУ снова удачно отработали по враждебному штабу, на который привел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ПВК Вагнер. Число погибших уточняется", - сообщил Сергей Гайдай.

В то же время, по словам главы Луганской облгосадминистрации, на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляли три населенных пункта.

Кроме того, враг выпустил семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть – из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

Оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ, но разведгруппу россиян украинские военные обезвредили. 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены.

19 июля в Генштабе ВСУ сообщили , что воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ППК "Вагнер".

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