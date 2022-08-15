"Количество погибших уточняется": Гайдай подтвердил удар ВСУ по штабу вагнеровцев в Попасной
Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что ВСУ нанесли удар по штабу ПВК Вагнера в Попасной 14 августа
Об этом глава Луганской областной военной администрации сообщил на своем телеграмм-канале.
"ВСУ снова удачно отработали по враждебному штабу, на который привел один из представителей СМИ России. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ПВК Вагнер. Число погибших уточняется", - сообщил Сергей Гайдай.
В то же время, по словам главы Луганской облгосадминистрации, на линии фронта россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляли три населенных пункта.
Кроме того, враг выпустил семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть – из минометов. Совершены четыре танковых наступления.
Оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ, но разведгруппу россиян украинские военные обезвредили. 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены.
- 19 июля в Генштабе ВСУ сообщили , что воины 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского полностью ликвидировали группу ППК "Вагнер".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39
Покупка 39Продажа 39.82
-
EUR
Покупка 39.6Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное