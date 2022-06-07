Об этом сообщил Офис генпрокурора со ссылкой на данные ювенальных прокуроров в телеграме.

"По состоянию на утро 7 июня 2022 года более 730 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 263 ребенка погибли и более 467 ранены", - отметил Офис.

Офис генпрокурора подчеркивает: статистика неокончательная из-за трудностей установления таких фактов в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 190, Киевской - 116, Харьковской - 112, Черниговской - 68, Луганской - 53, Херсонской - 52, Николаевской - 47, Запорожской - 29, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской области – 15.

Так, 3 июня на пляже Мариуполя два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших - 8-летний мальчик, отмечает Офис.

Россия обстрелами повредила 1940 учебных заведений. При этом 184 из них полностью разрушены, отмечается в сообщении.

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