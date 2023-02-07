Количество отключений электроэнергии в Украине уменьшилось на 42% по сравнению с прошлой неделей, - Минэнерго
Благодаря увеличению объемов производства электроэнергии количество отключений электроэнергии в Украине уменьшилось на 42% по сравнению с прошлым вторником
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Во вторник, 7 февраля, ситуация с дефицитом доступной электрической мощности остается на уровне предыдущих суток. В то же время благодаря увеличению объемов производства электроэнергии, несмотря на похолодание, этот дефицит существенно ниже, чем в прошлый вторник", - рассказали в ведомстве.
"Количество обесточенных потребителей на утро вторника 07.02.2023 на 42% ниже, чем во вторник 31.01.2023", - добавили там.
В министерстве подчеркнули, что сейчас самая сложная энергетическая ситуация остается в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях.
"Из-за дефицита мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Одесской и Львовской областях и в г. Киеве", - добавили в Минэнерго.
В то же время в Одесской области энергетики продолжают ликвидировать последствия аварии на подстанции.
- В Одессе и близлежащих районах обновили графики отключения света.
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