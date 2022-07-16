Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Результат работы западного оружия великолепен, потому что прервана четкая и постоянная логистика поставок на передовую боекомплекта российской армии. Они переходят к работе "с колес", то есть на автомобилях везут боекомплект и подвозят сразу на передовую", - сказал Гайдай.

По его словам, количество обстрелов со стороны россиян уменьшилось.

"Можем констатировать, что количество обстрелов уменьшилось со стороны российской армии, потому что раньше преимущество было просто тотальным. К примеру, ранее на 186 выстрелов россиян мы отвечали 12-14. Сейчас эта ситуация меняется", - рассказал глава области.

Он добавил, что работа Луганской ОВА сейчас сосредоточена на помощи военным и жителям Луганщины, которые стали переселенцами.

Вчера, 15 июля, Гайдай сообщил, что два населенных пункта в Луганской области не под контролем РФ, продолжаются бои.

По Луганщине 15 июля оккупанты били ракетами, минометами и артиллерией. ВСУ не дали им захватить автодорогу Лисичанск – Бахмут.

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