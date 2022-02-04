Количество новых больных будет увеличиваться, пик еще не наступил, но пройдет довольно быстро, - академик Комиссаренко о COVID-19 в Украине

Об этом он сказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Количество новых случаев COVID-19 будет, к сожалению, увеличиваться. Мы экстраполируем мировые данные, в том числе Европы и США. Представляете, в США было до миллиона новых больных в сутки, во Франции – до 300 тыс., а в Великобритании – около 200 тыс. И это страны, где прошла более интенсивная вакцинация населения, чем в Украине. А вакцинация, как правило, сдерживает распространение штамма Омикрон. Правда, сдерживает уже третья - бустерная - доза", - сказал Комиссаренко.



Академик также отметил, что уже есть лаборатории, которые определяют штамм Омикрон, но из-за того, что нет специфических лекарств от этого штамма, это не имеет особого значения.



"Вакцинация - это профилактика инфекционных заболеваний вообще и коронавируса в частности. А лекарства лечат уже тогда, когда человек заразился на COVID-19. При чем то лекарство, которое сейчас появляется, то же Paxlovid от Pfizer, нужно вводить практически сразу после подтверждения заражения Но в мире их пока мало - не хватает даже в США, и стоят они около $2 тыс. Поэтому основным способом побороть пандемию остается вакцинация", - сказал Комиссаренко.



Ученый добавил, что третью бустерную прививку следует делать мРНК вакцинами - Moderna i Pfizer. Ее эффективность составляет 75–80%.



"Вторая и третья вакцинация предохраняют людей от "долгого ковида", то есть от побочных эффектов, которыми называют хронические заболевания. Да, количество заболеваний растет, ведь вирус все время мутирует, но это никоим образом не говорит, что вакцины недейственны. Вакцинация уже спасла огромное количество жизней.Вакцинация остается единственным эффективным профилактическим мероприятием.Омикрон проходит довольно быстро - малое количество госпитализаций. Думаю, у нас будет пик, возможно, и очень высокий, но пройдет он достаточно быстро.Если не появятся новые варианты коронавируса мир может выйти из пандемии уже в конце этого года или в следующем", - сказал Комиссаренко.

Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин анонсировал расширение "красной" зоны карантина.