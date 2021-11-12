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Количество мигрантов, пересекших Ла-Манш, побило рекорды

12 ноября, 2021 пятница
15:19
Мир

В четверг, 11 ноября, пролив между Францией и Великобританией пересекло рекордное количество людей – около 1000

Об этом сообщает BBC.

Чтобы добраться до Великобритании, за один день около тысячи человек пересекли канал на лодках. Этому способствовала спокойная погода, которая сделала путешествие менее рискованным.

Четыре судна пограничных сил перехватывали лодки и сопровождали их в британский Дувр. По свидетельству мигрантов, три человека пропали во время переправы.

Предыдущий рекорд был установлен 3 ноября - 853 человека.

Представители Министерства внутренних дел Британии назвали количество мигрантов, пересекших канал, неприемлемым и обвинили Францию в потере контроля над ситуацией.

"Британская общественность больше не хочет наблюдать, как люди гибнут в проливе, пока безжалостные преступные группировки наживаются на их несчастье, и наш Новый план по иммиграции исправит сломанную систему, поощряющую мигрантов совершить это смертельное путешествие", - заявили в министерстве.

В течение 2021 года Ла-Манш пересекли на лодке более 23 000 человек. Это резкое увеличение числа мигрантов по сравнению с показателем 2020 года - 8404.

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Европа
беженцы
Ла-Манш
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2021, пятница
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