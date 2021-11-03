Количество крупных налогоплательщиков уменьшилось из-за коронавируса, кризиса на мировых рынках и действий украинской власти, - Кушнирук
Уменьшение количества крупных налогоплательщиков в Украине вызвал в том числе коронавирус. На ситуацию также повлияли кризис на мировых рынках и действия украинской власти
Такое мнение высказал Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"И коронавирус, и кризис на мировых рынках, и действия властей, которые делают деятельность в Украине экономически непривлекательной. Все это приводит к тому, что количество прибыльных предприятий уменьшается, особенно когда речь идет о больших объемах доходов", - сказал Кушнирук.
По его словам, Украина не является инвестиционно привлекательной страной - и это в первую очередь следствие действий власти.
- Реестр крупных налогоплательщиков сократился на 32 компании, сообщила платформа с открытыми данными Opendatabot.
- Реестр крупных налогоплательщиков 2022 года включает преимущественно предприятия газодобывающей и металлургической отрасли, энергетики и агросектора. При этом у топ-100 есть торговые сети.
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