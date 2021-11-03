Количество крупных налогоплательщиков уменьшилось из-за коронавируса, кризиса на мировых рынках и действий украинской власти, - Кушнирук

Такое мнение высказал Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в эфире программы "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"И коронавирус, и кризис на мировых рынках, и действия властей, которые делают деятельность в Украине экономически непривлекательной. Все это приводит к тому, что количество прибыльных предприятий уменьшается, особенно когда речь идет о больших объемах доходов", - сказал Кушнирук.

По его словам, Украина не является инвестиционно привлекательной страной - и это в первую очередь следствие действий власти.