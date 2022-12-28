Об этом свидетельствуют данные мониторинга медиа и книжного рынка Украины, проведенного Госкомтелерадио и опубликованного Детектором медиа .

В нем говорится, что на 15 декабря в Украине издали 7103 наименований книг и брошюр общим тиражом 6 миллионов 172 тысячи экземпляров. Из них – 5802 изданий тиражом 5 миллионов 523 тысяч экземпляров напечатано на украинском языке, а 624 издания тиражом 399 тысяч – на русском.

Так что по сравнению с 2021 годом количество изданных в этом году книг на русском уменьшилось на 59,3%, а тиражи упали на 68,4%.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину больше не завозят книги с территории страны-агрессорки. При этом печатная продукция, законно ввезенная в Украину до февраля, не запрещена к распространению, поэтому в книжном магазине можно встретить российские книги, выпущенные в этом году.

На оккупированных территориях россияне курят украинские книги.

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