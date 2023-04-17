Численность вражеских сил на территории Украины

Сколько враждебных сил сейчас в Украине? Мы взяли за основу данные, которые были утечкой из Пентагона, и сделали собственную инфографику, позволяющую поставить определенные оценки российским силам, находящимся на территории Украины.

Эти данные за февраль – март, то есть за тот период, когда РФ начала то второе большое наступление на Донбасс. Он начался сразу на пяти направлениях: Лиман, Бахмут, Авдеевка, Марьянка и Угледар. Тогда стратегия противника была такова: наступаем по всем этим пяти направлениям, где-то нам удается преуспеть, и тогда пытаемся пробиться через оборону Украины. Но этого не удалось. Во всяком случае, стоит посмотреть на эти цифры, когда враг начинал свое рекламируемое наступление.

На юге, на левом берегу Херсона, протяженностью 262 км находятся 15 600 российских военнослужащих. В Запорожье, части которой пока контролирует враг, где протяженность 239 км, численность российских войск насчитывает 23 250 военных РФ. Эти показатели даже до десяти военнослужащих, честно говоря, вызывают сомнения, но эти данные подавались и руководителю комитета начальников штабов генералу Милли. Такими показателями оперировала американская армия, оценивая потенциал русских на тех территориях, где враг временно оккупирует наши земли.

Показатели участков Донбасса и Луганщины сгруппировали бы вместе, потому что от Белогоровки до Угледара, наиболее горячие направления - Бахмут, Авдеевка, Марьянка. На протяженности в 290 км сконцентрирована самая большая группировка российских сил - это более 80 тыс. личного состава. На севере тоже есть участок, где насыщенность русских войск очень велика: от Белогоровки через Кременную, Сватово и на север до Купянска и до границ с Россией. Там находится 48 600 русских военных. Мы видим, что есть две крупнейшие группировки российских войск: одна группировка - Бахмут, Авдеевка, Марьянка, а дальше по количеству, это то, что расположено на севере Луганщины, где враг пытается получать линию от Купянска до Сватового и Кременной. Мы вспоминаем этот участок меньше, но понимаем, сколько враждебной силы там сконцентрировано.

Кроме этих данных о численности российских войск, где-то в январе 2023 было большое интервью Кирилла Буданова, руководителя военной разведки изданию The Washington Post, где он говорил, что на территории Украины находится 325 тыс. российских военных. Разница в показателях Пентагона и показателях Буданова где-то 157 тыс. Это означает, что: либо различные подсчеты, либо Пентагон учитывает только боевые подразделения, а Главное управление разведки считает все военные подразделения, выполняющие и функции обеспечения.

Главный вывод: даже при наличии этой численности личного состава противнику в течение двух месяцев не удалось обеспечить какие-либо успехи на поле боя. Враг пытается найти выход из этой ситуации, и дальше предпринимает попытки увеличивать количество личного состава. Но количество не означает качество. У нас есть период, когда понимаем, что враг исчерпывается, хотя на некоторых участках фронта происходят самые горячие события.

Авдеевское направление

Валерий Прозапас, капитан ВСУ, рассказал, что сейчас происходят перманентные действия врага, которые начались еще в прошлом году. Продолжаются действия разной интенсивности. Нельзя сказать, что враг пытается атаковать сильнее, чем это было в начале зимы. Напротив, здесь продолжаются контрвыпады ВСУ, идет классическая позиционная война без прорывов с обеих сторон. Пока нет возможностей для оккупационной армии совершить какие-то прорывные действия, чтобы выйти на оперативное пространство и окружить Авдеевку. ВСУ тоже не будут штурмовать укрепленную городскую застройку, которую удалось оккупировать российским войскам еще с 2014 года. Многие месяцы наблюдается ситуация оперативного тупика.

Прозапас заметил, что не надо недооценивать врага. Россияне делают выводы из своих неудачных действий прошлых месяцев, пытаются усилить свою составляющую аэроразведки, РЭБ, огневого поражения. Но самое главное – ВСУ не стоят на месте. Мы достаточно динамично меняемся. Я считаю, что мы на полшага впереди россиян. Главным преимуществом врага есть количество личного состава, а людей они не считают. Несмотря на потери, у россиян все же появляются боеспособные подразделения. Противодействие этому – постоянное осовременивание перевооружения ВСУ и переход всего украинского общества на военные рельсы.

Передача Украины МиГ-29

Переходим к другой теме, которая сейчас активно обсуждается – передача нам истребителей МиГ-29 из Словакии. Словацкий министр обороны отметил, что это был сложный логистический проект.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что Украина получила, по официальным сообщениям министерства обороны Словакии, 13 истребителей МиГ-29 АС. Модернизация АС крайне важна, потому что машины, полученные Словакией в середине 90-х годов посредством выплаты долгов от РФ, являются новыми. Если быть честными, то они стали самыми новыми в воздушных силах Украины, которые с 1991 года не получали ни одного истребителя. Второй аспект – эти машины прошли модернизацию в середине 2000-х годов с участием британских и американских компаний. Однако эта модернизация не дала им возможности использовать западное высокоточное вооружение, например ракеты "возду-воздух" и другие. Тем не менее эти истребители уже оснащены бортовым компьютером, многофункциональными дисплеями. Но только четыре машины смогли прилететь своим ходом, потому что для этого, за неделю до передачи, приехали наши специалисты с запасными частями и привели самолеты в состояние летной готовности, поэтому четыре машины смогли прилететь в Украину. А все остальные пришлось транспортировать по суше, то есть их разобрали и перевезли в Украину наземным транспортом. Скажем так, что это довольно нестандартная процедура – перевозка самолетов по наземному пути, сложная и необычная. Для понимания: передавшие Польшей машины еще более старые.

Олег Катков отметил, что суммарная передача от Словакии и Польши МиГов составит 27 машин, 13 от Словакии и 14 от Польши. Не все будут летать, возможно, некоторые из них станут донорами запчастей, учитывая их техническое состояние. Польша хотела эти истребители списать еще в 2012 году и только потому, что они не заказали большее количество F-16, этот процесс был отложен, поэтому так самолеты остались. Польские истребители вообще не проходили никакой модернизации и имели достаточно малый летный ресурс.

Главный редактор Defense Express пояснил, что МиГ-29 АС остается советской машиной с соответствующим уровнем электронной базы, поэтому полностью на нем заменить все радиоэлектронное оборудование – это вопрос около $40 млн за машину, то есть это модернизация самолета, которому далеко за 30 лет. Однако за такие средства можно было до 2022 года купить два подержанных истребителя F-16.

Катков рассказал, что Дания, Бельгия и Нидерланды переходят на F-35, соответственно, происходит у них вывод из эксплуатации F-16. Но здесь многое будет зависеть от США, которые должны предоставить разрешение на передачу F-16 Украине.

Мы ожидаем очередного "Рамштайна" и понимаем, что кроме боеприпасной составляющей будет подниматься и авиационный вопрос. Она станет еще одним серьезным толчком, чтобы украинская армия как можно быстрее получила истребители, которые нам нужны на поле боя еще вчера.