Количество госпитализаций в "ковидные" больницы на прошлой неделе уменьшилось на 13%, - Ляшко

Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге в понедельник, 15 ноября.



“В Украине мы наблюдаем 6% уменьшение количества случаев коронавирусной болезни за эту неделю по сравнению с прошлой. За последнюю неделю количество госпитализаций также уменьшилось на 13%”, - сказал Ляшко.



Министр добавил, что впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из ковидных больниц преобладает над количеством госпитализированных.



"В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировали 10 802 новых случаев COVID-19. Умерли 442 человека, поправились 11 219 человек.

В понедельник, 15 ноября, в Закарпатской области ужесточились противоэпидемические ограничения в связи с COVID-19 до "оранжевого" уровня.