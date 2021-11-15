Количество госпитализаций в "ковидные" больницы на прошлой неделе уменьшилось на 13%, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что за последнюю неделю количество случаев коронавируса уменьшилось на 6%, а уровень госпитализаций в "ковидные" больницы понизился на 13%
Об этом глава Минздрава сообщил на брифинге в понедельник, 15 ноября.
“В Украине мы наблюдаем 6% уменьшение количества случаев коронавирусной болезни за эту неделю по сравнению с прошлой. За последнюю неделю количество госпитализаций также уменьшилось на 13%”, - сказал Ляшко.
Министр добавил, что впервые за последние три месяца среднесуточное количество выписок из ковидных больниц преобладает над количеством госпитализированных.
"В больницы госпитализируют в среднем на 7% меньше пациентов, чем выписывают", - заявил Ляшко.
- Напомним, в Украине за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировали 10 802 новых случаев COVID-19. Умерли 442 человека, поправились 11 219 человек.
- В понедельник, 15 ноября, в Закарпатской области ужесточились противоэпидемические ограничения в связи с COVID-19 до "оранжевого" уровня.
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