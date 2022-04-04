Количество электричек из Лозовой для вывоза жителей в более безопасные районы могут при необходимости увеличить, - мэр
Из города Лозовая, Харьковской области, сегодня в 12, 13 и 14 часов будут курсировать электрички в полтавском направлении, а при необходимости их количество может быть увеличено
Об этом глава города Лозовая Сергей Зеленский рассказал в видеообращении в Facebook.
"В течение дня будут курсировать электропоезда в полтавском направлении. Первый отправится в 12 часов дня, дальше планируем в 13 и 14. Проанализируем загруженность. При необходимости договорились о дополнительных отправлениях", - сказал мэр города.
Он отметил, что просьба к горожанам покинуть город и переехать в более безопасные районы – это превентивная мера, связанная с рисками ракетных ударов по Лозовой.
При этом Сергей Зеленский указал, что ночь в городе с 3 на 4 апреля прошла относительно спокойно, коммунальные службы, спасатели занимаются восстановительными работами. Они справились гораздо быстрее, чем планировали.
"Все сработали на отлично", - подчеркнул глава города.
Людям, чьи дома пострадали от обстрелов, начали оперативно предоставлять материалы для восстановления кровли.
"Пытаемся делать это максимально быстро в связи с погодными условиями – до конца недели синоптики обещают сильные дожди. Точное количество поврежденных домов подсчитываем", – сказал Сергей Зеленский.
- Напомним, мэр города Лозовая, Харьковской области, 3 апреля посоветовал горожанам перебраться в более безопасные места на собственных авто или электропоездах в полтавском направлении.
- 22 марта оккупант нанес четыре ракетных удара, в результате которых погиб мужчина и 9 человек получили ранения.
- 1 марта сообщалось о российском авианалете на Лозовую, Харьковской области
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