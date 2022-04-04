Количество электричек из Лозовой для вывоза жителей в более безопасные районы могут при необходимости увеличить, - мэр

Об этом глава города Лозовая Сергей Зеленский рассказал в видеообращении в Facebook.



"В течение дня будут курсировать электропоезда в полтавском направлении. Первый отправится в 12 часов дня, дальше планируем в 13 и 14. Проанализируем загруженность. При необходимости договорились о дополнительных отправлениях", - сказал мэр города.



Он отметил, что просьба к горожанам покинуть город и переехать в более безопасные районы – это превентивная мера, связанная с рисками ракетных ударов по Лозовой.



При этом Сергей Зеленский указал, что ночь в городе с 3 на 4 апреля прошла относительно спокойно, коммунальные службы, спасатели занимаются восстановительными работами. Они справились гораздо быстрее, чем планировали.



"Все сработали на отлично", - подчеркнул глава города.



Людям, чьи дома пострадали от обстрелов, начали оперативно предоставлять материалы для восстановления кровли.



"Пытаемся делать это максимально быстро в связи с погодными условиями – до конца недели синоптики обещают сильные дожди. Точное количество поврежденных домов подсчитываем", – сказал Сергей Зеленский.

Напомним, мэр города Лозовая, Харьковской области, 3 апреля посоветовал горожанам перебраться в более безопасные места на собственных авто или электропоездах в полтавском направлении.