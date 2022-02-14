Количество COVID-заражений и госпиталей в Украине идет на убыль, - Ляшко
В Украине ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться на неделю раньше
Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко .
"После 4 недель стремительного роста количества новых случаев COVID-19 в Украине начинаем наблюдать первые признаки стабилизации. Впервые за последние четыре недели недельное количество выявленных случаев и госпитализированных прекратило рост и демонстрирует спад", - рассказал он.
Министр добавил, что в течение прошлой недели выявили 235 256 случаев заболевания коронавирусом, что на 7600 заражений меньше, чем на прошлой неделе, а госпитализировали 24575 больных, что тоже на тысячу меньше, чем на позапрошлой неделе.
"Признаки стабилизации эпидемического процесса наблюдаются на неделю раньше, чем это показывали наши прогнозы", - отметил Виктор Ляшко.
По его словам, в девяти регионах снижается недельное количество больных коронавирусом. Заметнее всего это в Винницкой (-38%) и Ивано-Франковской (-37%) областях. Заболеваемость в Ивано-Франковской области уменьшается вторую неделю подряд, что свидетельствует о прохождении пикового периода.
Больше всего возросло количество заражений за неделю в Киеве – +51%. В Запорожской области, которая на прошлой неделе имела прирост инфицированных +109%, на прошлой неделе обнаружили +50% новых случаев.
"По предварительной оценке, летальность от коронавирусной болезни снизилась втрое по сравнению с Дельта-волной и вдвое по сравнению со средним значением в 2020 году", - сообщил глава Минздрава.
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