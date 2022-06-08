"Колаборанты идут в утиль". Россия "сбросила маски" и начинает на временно оккупированных территориях прямую интеграцию в Россию, - Андрющенко о новом "правительстве ДНР"
В Донецке впервые главой власти назначен не условно местный, "гражданин ДНР", а прямой представитель России
Об этом сообщил в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В оккупационных властях Донецкой области ротация. Назначен новый руководитель "правительства" оккупантов россиянин Виталий Хоценко. Первый раз прямое назначение из России в условно руководящие органы власти другого государства. Но картина не будет полной, если не добавить что ротация правительства оккупантов состоялась одновременно с визитом первого заместителя администрации президента России Сергея Кириенко, который соответственно доставил приказ и проконтролировал его исполнение.
Затем был визит Пушилина и Кириенко в Мариуполь. Из принципиального – ни сопровождения, ни роли местных коллаборантов или кураторов от России Саблина и ко. Более того, центр периметра безопасности с концентрацией полицейских и мгб/фсб будет устроен в Новоазовске. Где уже поселился корпус кадыровцев, которые контролируют Мариуполь и район", – отмечает Петр Андрющенко.
И сразу объясняет, что это может означать для временно оккупированных территорий и коллаборантов, которые пошли на соглашение с оккупантом:
"Во-первых, все коллаборанты "идут в утиль", а власть передается россиянам напрямую (привет Иващенко, еще не поздно сдаться в плен в Украину. Хоть сохранишь жизнь). Во-вторых, сценарий контроля Мариуполя через маргинализацию и бандитизм входит в действие. Ну и главное. Никаких референдумов. Никаких гречек. Прямая интеграция в Россию набирает обороты".
- Напомним, сегодня, 8 июня, глава террористов "ДНР" Денис Пушилин объявил о роспуске "правительства" псевдореспублики и анонсировал назначение нового премьера.
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