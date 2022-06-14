Об этом Поклонская сообщила в соцсетях.

"Мною прекращается ведение социальных страниц и любая публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом "О прокуратуре РФ"", - написала Поклонская.

Она до 13 июня занимала должность заместителя главы Россотрудничества, с которой была уволена указом президента России Владимира Путина.

На должность заместителя главы Россотрудничества Поклонска была назначена в феврале 2022 года. Наталья Поклонская несколько лет была прокурором оккупированного Крыма. В 2016 году она стала депутатом госдумы по списку "Единой России".

13 июня Наталья Поклонская была уволена с должности заместителя руководителя российского федерального агентства по делам СНГ и соотечественников, проживающих за рубежом.

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