Колаборантка из Мелитополя, отдавшая школы под казармы Росгвардии, предстанет перед судом
Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении руководителя созданного агрессором министерства образования Запорожской области. Обвинительный акт направлен в суд
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Колаборантка ранее была директором одного из заведений Мелитополя, а после захвата Россией города вступила в ряды местной "военно-гражданской администрации РФ". Там ее назначили руководить так называемым "департаментом образования", а затем возглавила "министерство".
Находясь на "должности", она занималась переформатированием образовательной системы региона под нужды страны-агрессора. Правоохранители установили, что приспешница врага подписывала "распоряжения", которыми передавала на баланс "министерства внутренних дел РФ" здания украинских учебных заведений. Среди них – общеобразовательные школы и колледжи.
Полученные образовательные помещения россияне использовали для базирования личного состава, военной техники, вооружения и оккупационных группировок. В частности, задокументировано, что коллаборантка "передала" подразделениям росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя. Кроме того, она отдала захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования.
По данным следствия, приспешница врага также организовала масштабную агитационную кампанию за "присоединение" региона к составу РФ. Во время массовых мероприятий обвиняемая лично призвала людей принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" в пользу Кремля, а во время проведения фейкового плебисцита пыталась принудительно привлечь местных педагогов к незаконной деятельности "избирательных комиссий". Не соглашавшимся жителям угрожала "визитами" в застенки рашистов.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили коллаборантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе во оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время обвиняемая находится на временно оккупированной территории юга Украины. Впрочем, сотрудники СБУ установили места ее пребывания и осуществляют комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против Украины.
- СБУ задержала в уволенном Херсоне руководителя бывшего филиала подконтрольного РФ "международного расчетного банка", открывавшего свои "отделения" в оккупированных районах юга Украины.
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