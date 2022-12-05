Колаборантка из Мелитополя, отдавшая школы под казармы Росгвардии, предстанет перед судом

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Колаборантка ранее была директором одного из заведений Мелитополя, а после захвата Россией города вступила в ряды местной "военно-гражданской администрации РФ". Там ее назначили руководить так называемым "департаментом образования", а затем возглавила "министерство".

Находясь на "должности", она занималась переформатированием образовательной системы региона под нужды страны-агрессора. Правоохранители установили, что приспешница врага подписывала "распоряжения", которыми передавала на баланс "министерства внутренних дел РФ" здания украинских учебных заведений. Среди них – общеобразовательные школы и колледжи.

Полученные образовательные помещения россияне использовали для базирования личного состава, военной техники, вооружения и оккупационных группировок. В частности, задокументировано, что коллаборантка "передала" подразделениям росгвардии учебный корпус и общежитие одного из колледжей Мелитополя. Кроме того, она отдала захватчикам все автомобили и компьютерную технику городского отдела образования.

По данным следствия, приспешница врага также организовала масштабную агитационную кампанию за "присоединение" региона к составу РФ. Во время массовых мероприятий обвиняемая лично призвала людей принять участие в псевдореферендуме и "проголосовать" в пользу Кремля, а во время проведения фейкового плебисцита пыталась принудительно привлечь местных педагогов к незаконной деятельности "избирательных комиссий". Не соглашавшимся жителям угрожала "визитами" в застенки рашистов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили коллаборантке о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе во оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время обвиняемая находится на временно оккупированной территории юга Украины. Впрочем, сотрудники СБУ установили места ее пребывания и осуществляют комплексные меры по привлечению к ответственности за преступления против Украины.