Колаборантка из Мелитополя объявила о том, что Запорожье начинает готовиться к псевдореферендуму
Оккупационные власти в Мелитополе начали подготовку псевдореферендума по присоединению к Российской Федерации
Заявление псевдомерки Мелитополя Галины Данильченко распространило РИА Новости.
По ее словам, оккупированный город посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
"Мы знаем, что наше будущее единственное с Россией, Российская Федерация здесь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму", - отметила коллаборант.
- 7 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель кремля поставил задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав России.
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