Заявление псевдомерки Мелитополя Галины Данильченко распространило РИА Новости.

По ее словам, оккупированный город посетил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

"Мы знаем, что наше будущее единственное с Россией, Российская Федерация здесь навсегда, и мы теперь начинаем готовиться к референдуму", - отметила коллаборант.

7 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что представитель кремля поставил задачу подготовить к осени "референдум" о включении области в состав России.