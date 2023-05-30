Кол-центры и финансовые пирамиды в Украине: Рада создала следственную комиссию
Верховная Рада создала Временную следственную комиссию для расследования возможной неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством колл-центров и финансовых пирамид
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
В пояснительной записке к проекту говорится , что в Украине не первый год наблюдаются неправомерные действия организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов.
Отмечено, что тысячи украинцев, поддавшись психологическим приемам мошенников, лишились своих средств, а то и были вынуждены брать кредиты.
Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров", "финансовых пирамид", а также финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов", - добавили авторы проекта.
- На Волыни разоблачили мошенников, которые обманули людей на сотни тысяч гривен. Организовал эту схему 37-летний житель Киева с двумя соучастниками с Волыни и Одесчины, все ранее были осуждены за разные преступления.
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