Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

В пояснительной записке к проекту говорится , что в Украине не первый год наблюдаются неправомерные действия организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов.

Отмечено, что тысячи украинцев, поддавшись психологическим приемам мошенников, лишились своих средств, а то и были вынуждены брать кредиты.

Таких случаев зафиксировано огромное количество, поэтому есть необходимость в осуществлении парламентского контроля и расследовании неправомерной деятельности, связанной с незаконными финансовыми операциями и мошенничеством "колл-центров", "финансовых пирамид", а также финансово-образовательных организаций, осуществляющих свою деятельность без соответствующих разрешительных документов", - добавили авторы проекта.