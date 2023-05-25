"Президент ПАСЕ Тини Кокс настаивает на проведении парламентских и президентских выборов даже в условиях военного положения".

Звучит очень серьезно, но разберемся, поскольку выборы — вопрос как международных стандартов, так и Конституции. ПАСЕ не отрицает суверенных прав Украины и после полномасштабного вторжения стала в большей степени на сторону Украины.

Все политические заявления нужно читать правильно и понимать, о чем они, иначе несется сплошная зрада и недоразумение.

Речь от экспертов и депутатов, являющихся активными членами делегаций ПАСЕ, шла только в русле невозможности проведения выборов во время военного положения, необходимости четкой формулировки времени и условий для их проведения после завершения военных действий и полного содействия Украине в этом нелегком процессе.

Лично я была на прошлой неделе на мероприятии Совета Европы в швейцарском парламенте с участием президента ПАСЕ и позиция этой организации точно не звучала так, как цитата выступления г-на Кокса. Речь от экспертов и депутатов, являющихся активными членами делегаций ПАСЕ, шла только в русле невозможности проведения выборов во время военного положения, необходимости четкой формулировки времени и условий для их проведения после завершения военных действий и полного содействия Украине в этом нелегком процессе.

Объективно, соблюдение стандартов свободных и честных выборов во время войны невозможно. Стандарты - не об идеальных условиях, а о реальных для реализации избирательных прав и полноценной свободной конкуренции.

Я убеждена, что господин Кокс руководствовался исключительно мотивом намекнуть, что и затягивание возобновления политических процессов после завершения активной фазы боевых действий неприемлемо. Ведь военным положением можно злоупотреблять, в чем точно нет интереса украинского общества. Также ни одна международная организация не приедет наблюдать за выборами в условиях военного положения, поэтому некому будет оценить выборы честными и свободными или наоборот.

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Итак:

Логика Конституции и законодательства о военном положении с запретами изменений и проведения кампаний заключается в том, что во время войны такие действия будут организованы под давлением, шантажом, переговорами с недобросовестными агрессорами, поэтому внесение изменений в Основной закон или проведение избирательных кампаний может стать частью войны против суверенитета и территориальной целостности, нагнетать ситуацию и делать общество и государство еще более уязвимыми. Конечно, есть Израиль, который проводит выборы, даже под риском происходящих десятилетиями обстрелов или Япония, не подписавшая до сих пор мирного договора с РФ. Но это другие условия, история и контекст. Конституция Украины является источником требований и решений по выборам, а не политические заявления даже уважаемых партнеров.

Готовиться к выборам нужно уже и этот вопрос более чем актуален. Проблема состоит в том, что политический интерес следует отделять от экспертизы, на основе которой необходимо готовить изменения в Кодекс. У Украины уже есть определенная, достаточно высокая планка проведения выборов и понижать ее до уровня тех, кто никогда не был демократией, или проводил выборы впервые после распада других государств категорически нельзя. Также Украина является субъектом, а не объектом, потому эти решения должны опираться на интерес Украины. Подготовка решений — очень сложный и длительный этап: от голосования за рубежом для миллионов граждан, которые таким образом будут сохранять свою связь, будут мотивированы возвращаться и инвестировать свои ресурсы и налоги в Украину, до условий безопасности по отдельным территориям, инфраструктура которых пострадала тотально, а граждане покинули свои дома.

Откладывать тему подготовки выборов до новых веников – инфантильность. Но запускать тезисы о выборах осенью – провокация.

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Впрочем, мы должны осознавать, что на этот раз Украина не может упустить очередной шанс по реформам, инвестициям, восстановлению, потому что ее может не быть на руинах после войны, если мы не будем работать над верховенством права, демократией, антикоррупционными реформами. Честные и свободные выборы – неотъемлемая часть новой и успешной страны. Поэтому над ними нужно работать, как и над решением колоссального количества проблем и не бояться смотреть правде в глаза. Впрочем, политиками, даже западным, следует отказаться от заявлений, которые свидетельствуют об отсутствии понимания контекста и реальных событий вокруг войны.

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Об авторе. Ольга Айвазовская, глава правления Глобальной сети национальных наблюдателей за выборами (GNDEM)

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