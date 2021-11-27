Кого за отказ от прививки против COVID-19 отстранят от работы в декабре. Смотрите список

Подробности приводит Еспресо.TV .



Согласно тексту документа, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации против коронавируса на период действия карантина подлежат сотрудники:



предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;



учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги, учреждений социальной защиты детей, реабилитационных учреждений;



предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 № 83.



Работники вышеупомянутых учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документа о прививке по крайней мере одной дозой антиковидной вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от COVID-19 или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.



Контроль за допущением к работе только тех работников, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, возлагается на руководителя предприятия.



Если во время проверки уполномоченный орган обнаруживает, что на предприятии работают уклоняющиеся или отказывающиеся от прививки, он составляет акт о нарушении статьи 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях “Нарушение правил по карантину людей”.



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Ответственность за нарушение указанной статьи для руководителя предприятия составляет от 34 тысячи гривен.



Если работник уклоняется или отказывается от прививки, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить его от выполнения профессиональных обязанностей. Для этого руководитель составляет соответствующий акт и издает приказ или распоряжение, которое обязательно предоставляют для ознакомления отстраняемому лицу.



Вместе с тем, увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.



Как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, то оснований для продолжения его отстранения от работы нет. Работник должен быть допущен на работу.



Напомним, с 8 ноября в Украине были отстранены от работы непривитые работники всех учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов и работников местных государственных администраций, их структурных подразделений.





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