Кого Россия видит во главе оккупированной Украины. Заявление МИД Британии

Об этом со ссылкой на официальное заявление главного британского внешнеполитического ведомства, называющееся "Раскрыт план Кремля по установлению пророссийского руководства в Украине. Заявление министра иностранных дел", передает Еспрессо.TV.



"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопросы вторжения и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – отмечает британская сторона в заявлении за подписью министерства Элизабет Трасс.



Кроме того, МИД Великобритании "обладает информацией, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками".



Названы следующие лица:



Сергей Арбузов - первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, и.о. премьер-министра в 2014 году,



Андрей Клюев - первый вице-премьер-министр в 2010-2012 годах, в прошлом руководитель Администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича,



Владимир Сивкович - бывший вице-премьер по силовым вопросам и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО),



Николай Азаров - премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.



"У некоторых из них есть контакты с офицерами российской разведки, участвующих сейчас в планировании нападения на Украину", - отмечается в заявлении.



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Лиз Трасс по этому поводу отмечает:



"Информация, обнародованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля.



Россия должна провести деэскалацию, прекратить кампанию агрессии и дезинформации и идти путем дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой с серьезными затратами.



Позиция Великобритании в отношении Украины также понятна. Мы однозначно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.



Украина - независимое, суверенное государство".



Перед этим официальный Лондон выразил намерение создать международный военный блок с участием Британии, Польши и Украины.

Следует напомнить, что все из вышеназванных эксчиновников занимали ведущие позиции в Партии регионов Януковича. За исключением Мураева, сейчас они скрываются от украинского правосудия в Москве.

Мураев остается в Украине, где владает телеканалом "Наш" и партией "Наши".