Кого Россия видит во главе оккупированной Украины. Заявление МИД Британии
Британский Foreign Office обнародовал имена лиц, которых Кремль готов сделать марионеточными руководителями Украины в случае вооруженного вторжения на новых направлениях. Министерство опирается на собственные разведывательные данные
Об этом со ссылкой на официальное заявление главного британского внешнеполитического ведомства, называющееся "Раскрыт план Кремля по установлению пророссийского руководства в Украине. Заявление министра иностранных дел", передает Еспрессо.TV.
"У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится установить пророссийского лидера в Киеве, поскольку рассматривает вопросы вторжения и оккупации Украины. Потенциальным кандидатом рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев", – отмечает британская сторона в заявлении за подписью министерства Элизабет Трасс.
Кроме того, МИД Великобритании "обладает информацией, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками".
Названы следующие лица:
Сергей Арбузов - первый вице-премьер-министр Украины в 2012-2014 годах, и.о. премьер-министра в 2014 году,
Андрей Клюев - первый вице-премьер-министр в 2010-2012 годах, в прошлом руководитель Администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича,
Владимир Сивкович - бывший вице-премьер по силовым вопросам и бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО),
Николай Азаров - премьер-министр Украины в 2010-2014 годах.
"У некоторых из них есть контакты с офицерами российской разведки, участвующих сейчас в планировании нападения на Украину", - отмечается в заявлении.
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Лиз Трасс по этому поводу отмечает:
"Информация, обнародованная сегодня, проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и позволяет понять мышление Кремля.
Россия должна провести деэскалацию, прекратить кампанию агрессии и дезинформации и идти путем дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы серьезной стратегической ошибкой с серьезными затратами.
Позиция Великобритании в отношении Украины также понятна. Мы однозначно поддерживаем ее суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ, включая Крым.
Украина - независимое, суверенное государство".
Перед этим официальный Лондон выразил намерение создать международный военный блок с участием Британии, Польши и Украины.
- Следует напомнить, что все из вышеназванных эксчиновников занимали ведущие позиции в Партии регионов Януковича. За исключением Мураева, сейчас они скрываются от украинского правосудия в Москве.
- Мураев остается в Украине, где владает телеканалом "Наш" и партией "Наши".
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