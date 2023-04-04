"Ребята придут – порядок наведут" звучит часто как надежда на перемены, но еще чаще – как угроза тем, кто в общественном воображении воплощает все недостатки довоенного уклада жизни. Имеются в виду, прежде всего, недобродетельные политики, чиновники-бюрократы, вовремя "перекрашенные" под цвет новых властей "лидеры общественного мнения", коррупционеры, купленные судьи и т.д.

По поводу надежды, конечно, разделяя ее, все же замечу, что надежды на ветеранов несколько завышены. Да, они могут стать носителями перемен, но, поверьте, усталость от войны, неустроенность личных проблем, потребность организовать свою гражданскую жизнь, среди прочего – найти работу, вряд ли будут стимулировать вчерашних воинов к общественным активностям. Даже если и будут стимулировать, то собственно из-за препятствий, с которыми им в процессе мирной "социализации" придется бороться не менее упорно, чем сейчас они воюют с врагом.

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Замечу, что надежды на ветеранов несколько завышены. Да, они могут стать носителями перемен, но, поверьте, усталость от войны, неустроенность личных проблем, потребность организовать свою гражданскую жизнь, среди прочего – найти работу, вряд ли будут стимулировать вчерашних воинов к общественным активностям

Психологи уже сейчас предсказывают волну пациентов с посттравматическим синдромом, — и, собственно, это также может повлечь за собой проблемы с социальной адаптацией вчерашних воинов. Нас пугают появлением отечественных Тимоти Маквеев (ветеран Вьетнамской войны, совершивший в 1995 году кровавый террористический акт в Оклахома-Сити, США), способных выплескивать собственную агрессию и недовольство реалиями в самые отчаянные поступки. А если учесть, что подобным синдромом так или иначе будет потрясено общество (потеря близких, жилья, впрочем даже пережитых тревог, страхов), то нас, говорят специалисты-пессимисты, будет ждать настоящий армагеддон.

Но погодите! События в хмельницком храме, а также столкновения в курортном Буковеле, произошедшие буквально в последние дни, свидетельствуют о другом. Во-первых, конфликты с участием военных стали значительно агрессивнее не из-за ПТСР вчерашних защитников, а тех, кто находится в тылу. И, что уже сравнивать, более жесткими и бескомпромиссными, чем те, что мы видели на протяжении 2014-22 годов. Помните единичные скандалы с водителями маршруток, эти фразочки вроде "я тебя туда не посылал". Были и другие инциденты, но все они "гасились" извинениями, общественным осуждением неадекватных гражданских, тлевших в соцсетях.

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Во-вторых, по моему, неспециалиста, мнению, гражданские фигуранты недавних скандалов – обычно "не ангелы", не рядовые водители маршруток или невоспитанные работники сферы услуг. В Хмельницком – это клирик одиозной московской эфэсбэшной секты, которая с началом полномасштабной войны (да и до начала вторжения) активно и публично избрала лагерь агрессора. В Буковеле – мутный тип, наслаждающийся элитным отдыхом, дважды избежав законного наказания за торговлю фальсифицированной водкой. Не говоря уже о мобилизации в тот же "Бахмут". То есть речь идет о категории людей, которые нутром испытывают угрозы пока виртуальных, неопределенных и необязательно неотвратимых последствий полноценного участия ветеранов в постпобедной жизни Украины. На подсознательном уровне такие типажи ощущают шаткость своего нынешнего существования, сомнительность статусов, неосознанную пока угрозу нажитому неправедным путем… И если говорить о ПТСР, то именно от него, пожалуй, уже страдает многочисленная категория граждан, далеких от шансов, обстрелов, потерь собратьев, то есть фронтовых, так сказать, атрибутов.

Речь идет о категории людей, которые чувствуют угрозу от пока виртуальных, неуверенных и не обязательно неотвратимых последствий полноценного участия ветеранов в постпобедной жизни Украины. На подсознательном уровне такие типажи испытывают шаткость своего нынешнего существования, сомнительность статусов, пока неосознанную угрозу нажитому неправедным путем…

Может ли, например, спать спокойно чиновник, обделивший семью погибшего героя льготами, зная, что когда-то кто-то из "передка" заявится в его кабинет, выяснять причины его бюрократической черствости? Лишена ли затаенных страхов жизнь военкома из Тернополя, который распорядился отправить "на ноль" необстрелянного, совершенно неготового к войне юношу, и тот погиб буквально за несколько дней? Да, его потаскали по разнообразным комиссиям, как когда-то говорили, "поставили на вид", но предвкушение того, что настоящая кара еще впереди, по-видимому, живет с ним до сих пор.

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Я, конечно, далек от мысли, что те, — наверху, — кто наживался на "золотых яйцах" и "бриллиантовом провианте" для ВСУ, слишком озабочены тем, что в какой-то прекрасный день ветераны придут к нему - "кормильцу" - спросить, почему так случилось, и где деньги, нажитые на их продовольствии. Но жизнь непредсказуемая настолько, что заставляет даже лаврских небожителей отправляться в суд в домашних тапочках от луи виттонов.

Я почему-то думаю, что этот страх ответственности – не перед далеким Богом или по большей части коррумпированным судьей, а перед конкретным мужчиной в форме, — сыграет свою исцеляющую роль для многих нынешних "хозяев жизни". По крайней мере, хотел бы надеяться на такой поворот в их судьбах. И тогда специалистам следует признать, что ПТСР, кроме разрушительных последствий для личности, может быть панацеей от болезней общественных.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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