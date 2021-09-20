Кого и как в оккупированном Крыму следует убеждать, что надо быть с Украиной. Оценка историка

Но это не означает, что борьба за сознание крымчан проиграна. Напротив, как считает историк Сергей Громенко, материковая Украина имеет все шансы переориентировать на себя настроения и надежды подавляющего большинства крымчан, которые разочарованы жизнью в условиях аннексии, заявил он в программе "Историческая правда с Вахтангом Кипиани" на Еспресо.TV .



Речь идет о тех, "кто не воспринимает Украину как "неньку", но и не хочет воспринимать Россию как матушку".



"Потому что россияне обещали многое жирного, а оно оказывается совсем не так. И с водой траблы, и с зарплатами. И не признали, и санкции, и никуда не поехать. Здравоохранение значительно хуже, чем в Украине. И это все на восьмом году (оккупации, - ред.) ", - отметил Громенко.



И главную роль в этой информационной работе, по его мнению, должно играть украинское государство.



Самым действенным методом влияния на настроения крымчан он называет разъяснительные видео, которые легко распространяются и находятся в интернете, ведь книги на полуостров провозить трудно, а любые местные проукраинские акции гарантированно заканчиваются тюрьмой.

