Кого и как в оккупированном Крыму следует убеждать, что надо быть с Украиной. Оценка историка
За семь с половиной лет российской оккупации украинского полуострова Крым там осталось не более 30% населения, желающего вернуться в состав Украины. Половину их составляют этнические украинцы, половину - крымские татары
Но это не означает, что борьба за сознание крымчан проиграна. Напротив, как считает историк Сергей Громенко, материковая Украина имеет все шансы переориентировать на себя настроения и надежды подавляющего большинства крымчан, которые разочарованы жизнью в условиях аннексии, заявил он в программе "Историческая правда с Вахтангом Кипиани" на Еспресо.TV .
Речь идет о тех, "кто не воспринимает Украину как "неньку", но и не хочет воспринимать Россию как матушку".
"Потому что россияне обещали многое жирного, а оно оказывается совсем не так. И с водой траблы, и с зарплатами. И не признали, и санкции, и никуда не поехать. Здравоохранение значительно хуже, чем в Украине. И это все на восьмом году (оккупации, - ред.) ", - отметил Громенко.
И главную роль в этой информационной работе, по его мнению, должно играть украинское государство.
Самым действенным методом влияния на настроения крымчан он называет разъяснительные видео, которые легко распространяются и находятся в интернете, ведь книги на полуостров провозить трудно, а любые местные проукраинские акции гарантированно заканчиваются тюрьмой.
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