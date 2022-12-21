Когда ждать следующего залпа? Подвел статистику предыдущих:

10 октября – 84 ракеты, сбито 45 (53%); 22 октября (через 12 дней) – 36 ракет, сбито 18 (50%); 31 октября (через 9 дней) – 56 ракет, сбито 45 (80%); 15 ноября (через 15 дней) – 90 ракет, сбито 73 (81%); 23 ноября (через 8 дней) – 67 ракет, сбито 51 (77,5%); 05 декабря (через 12 дней) – 70 ракет, сбито 60 (86%); 16 декабря (через 11 дней) – 76 ракет, сбито 60 (79%);

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Таким образом, получается:

- среднее количество выпускаемых ракет - 68 (тенденция к росту);

- среднее количество сбитых – 72% (тенденция к росту);

- периодичность обстрелов – 11 дней (+/- 2 дня);

– Чем меньше времени между залпами, тем меньше выпускают ракет.

Наиболее вероятен следующий залп – 25-29 декабря количеством ракет свыше 70.

Хотя было бы прекрасно увидеть украинские дроны в эти даты на всех европейских аэропортах орды и морские дроны во всех их черноморских портах! :)

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Об авторе. Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

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