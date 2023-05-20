Нужно понять несколько важных вещей по контрнаступлению:

1. Информационная ситуация вокруг нагнетания является частью войны. Враг, постоянно думающий, куда мы ударим — истощается. Он гоняет туда-сюда резервы. Постоянно держит в напряжении свои войска. Чрезмерная нервозность приводит к ошибочным решениям, что очень выгодно нам. Конечно, эти ожидания и нас где-то истощают, но, согласитесь, есть разница, когда ждешь, что на тебя нападут, и когда того, что ты это сделаешь.

Информационная ситуация вокруг нагнетания является частью войны. Враг, постоянно думающий куда мы ударим — истощается. Он гоняет туда-сюда резервы

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2. На кону очень много. Успех едва ли не успех нашего контрнаступления оказывает прямое влияние на нашу поддержку партнерами, и возможно на ход всей войны. Поэтому лучше "перебдеть" чем не добиться успеха. Последние недели последовал новый сдвиг по западной помощи, поэтому, конечно, лучше ее дождаться и показать больший результат. Новые ракеты дальнего радиуса уже себя показали. Больше ПВО — больше сохраненных жизней и техники. Да, это откладывает полноценное наступление, но это точно усиливает его.

3. Враг не сидит без дела. Управляемые авиабомбы стали реальной проблемой для наших войск. Фактически продвижение в Бахмуте стало возможным именно благодаря использованию этих бомб, которые просто складывают многоэтажки. Но с приходом новых систем ПВО это преимущество будет нивелировано.

На самом деле контрнаступление уже идет каждый день. Выносятся склады и пункты управления врага, наши ребята меняют позиции и наносят контрудары.

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На самом деле контрнаступление уже идет каждый день. Выносятся склады и пункты управления врага, наши ребята меняют позиции и наносят контрудары.

Поэтому запасаемся терпением. Не исключено, что будут еще неприятные новости. Но мощь ВСУ растет с каждым днем, с каждой новой оружейной единицей. Вспомним, как в прошлом году все готовились к освобождению Херсона в начале осени, но уволили Харьковскую. А потом и Херсон.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист