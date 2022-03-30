Когда Запад решит вопрос энергозависимости от РФ, тогда поймет: лучше несколько нормальных государств, чем одна агрессивная Россия, - Огрызко

Дипломат рассказал об этом в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.



"На самом деле, Западу сейчас некуда отступать. И если вопрос энергетической зависимости от России будет решен, тогда у Запада не будет особых причин волноваться за судьбу этой российской недоимперии. Я бы очень хотел, чтобы после исчезновения этой энергозависимости, в головы, пожалуй, уже следующих поколений европейских и североамериканских руководителей придет простая мысль: лучше на территории нынешней Российской Федерации иметь несколько или несколько десятков нормальных государств, которые занимаются развитием и думают о том, чтобы их народы процветали, но не за счет нападения на соседей и угрозы всем вокруг", - отметил Огрызко.



По мнению экс-министра, тогда будет поставлена жирная точка в истории фашистской диктатуры, которая сегодня есть в Московии и терроризирует весь цивилизованный мир.



"Как раз после этого придет время для реальной реформы системы глобальной безопасности, когда такие импотентные организации, как ООН, ОБСЕ и прочие региональные структуры в этой сфере безопасности отойдут на второй, третий план, а на их месте возникнет что-то вроде глобального НАТО. Но такого НАТО, которое в случае необходимости будет мгновенно наказывать любого агрессора, посягающего на мирное развитие какой-либо страны. Тогда мы действительно дойдем до того этапа, когда глобальная безопасность будет реальной, а не бумажной, какую мы сегодня имеем", - отметил Владимир Огрызко.

Напомним, публицист и журналист Виталий Портников считает, что главным инструментом для сдерживания Путина является вывод России из международной финансовой системы и отказ от российских газа и нефти.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна приложит максимум усилий, чтобы до конца 2022 года отказаться от нефти из РФ.