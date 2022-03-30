Когда Запад решит вопрос энергозависимости от РФ, тогда поймет: лучше несколько нормальных государств, чем одна агрессивная Россия, - Огрызко
Министр иностранных дел Украины 2007-2009 гг, дипломат Владимир Огрызко считает, что когда страны Запада решат вопросы энергозависимости от России, тогда поймут, что несколько нормальных государств лучше, чем одна большая и агрессивная Российская Федерация
Дипломат рассказал об этом в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на Еспресо.TV.
"На самом деле, Западу сейчас некуда отступать. И если вопрос энергетической зависимости от России будет решен, тогда у Запада не будет особых причин волноваться за судьбу этой российской недоимперии. Я бы очень хотел, чтобы после исчезновения этой энергозависимости, в головы, пожалуй, уже следующих поколений европейских и североамериканских руководителей придет простая мысль: лучше на территории нынешней Российской Федерации иметь несколько или несколько десятков нормальных государств, которые занимаются развитием и думают о том, чтобы их народы процветали, но не за счет нападения на соседей и угрозы всем вокруг", - отметил Огрызко.
По мнению экс-министра, тогда будет поставлена жирная точка в истории фашистской диктатуры, которая сегодня есть в Московии и терроризирует весь цивилизованный мир.
"Как раз после этого придет время для реальной реформы системы глобальной безопасности, когда такие импотентные организации, как ООН, ОБСЕ и прочие региональные структуры в этой сфере безопасности отойдут на второй, третий план, а на их месте возникнет что-то вроде глобального НАТО. Но такого НАТО, которое в случае необходимости будет мгновенно наказывать любого агрессора, посягающего на мирное развитие какой-либо страны. Тогда мы действительно дойдем до того этапа, когда глобальная безопасность будет реальной, а не бумажной, какую мы сегодня имеем", - отметил Владимир Огрызко.
- Напомним, публицист и журналист Виталий Портников считает, что главным инструментом для сдерживания Путина является вывод России из международной финансовой системы и отказ от российских газа и нефти.
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