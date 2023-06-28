Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Продвижение Сил обороны на определенных участках Запорожского направления есть. Это могут быть отдельные окопы и позиции, но продвижение дается очень большой ценой. Бывает такое, что наши ребята занимают окопы, а словно из-под земли вылезают россияне и начинается стрелковый бой. На этом направлении стоят кадровые подразделения армии РФ с боевым опытом", – пояснил Денисов.

По словам бойца, на Запорожском направлении враг построил многослойную оборону.

"Россияне создали разнообразные и замысловатые фортификационные сооружения. Натыкали кучу минных полей и продолжают дальше минировать. Россияне возлагают большую надежду именно на минно-заградительные сооружения, чтобы остановить продвижение ВСУ", - подчеркнул Денисов.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня Анна Маляр сообщила, что за неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на восточных направлениях фронта. За время наступления на юге ВСУ освободили 130 квадратных километров. В этот же день Силы обороны вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в рамках летней кампании контрнаступления Украина уже освободила больше территории, чем Россия захватила за все зимнее наступление.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уже уволенные ВСУ населенные пункты не были "главным событием" - это лишь вступление к большому контрнаступлению.









