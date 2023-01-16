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OPINION

Когда закончатся языковые войны в Украине?

Галина Пагутяк
16 января, 2023 понедельник
20:04
Мнение

Победа не решит окончательно языковой вопрос в Украине

Как только на фронте наступает относительное затишье или интервал между ракетными обстрелами длиннее недели, следует ожидать очередного помрачения сознания на языковой почве. Все становятся мгновенно специалистами в языковом вопросе и пытаются высказаться по этому случаю. На то она и демократия, но во время войны демократия работает по-другому. Язык — фундамент национальной идентичности, но давление на слабые места может привести к его разрушению. Все 30 лет украинское государство строили на песке, и просто чудо, что оно все еще существует. По сути, существует оно благодаря критическому меньшинству – людям, которые понимают, что новой исторической общности с единым для всего человечества языком даже при самых мощных глобализационных процессах нет в планах Творца. Не для того Он развалил Вавилонскую башню, чтобы позволить ее строить снова.

Я уверена в своей языковой позиции и в Украине повсюду говорю на государственном языке. Спокойно. И все меня понимают. Если нет, то повторяю медленнее. В Одессе, Краматорске, Херсоне, Харькове, Ялте. Так было всегда

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Потоки рефлексий на языковые скандалы в социальных сетях могут перейти и на полосы газет, и на телевидение, когда СМИ это выгодно. Чем грязнее и кровавее потоки, тем выгоднее. Кто-то что-то сболтнул, будто русскоязычных на фронте больше, чем украиноязычных, какая-то кассирша отказалась обслуживать на государственном языке, подрались дети… Из своего опыта я знаю, что покой лучший помощник, нежели истерика. Поэтому я уверена в своей языковой позиции, и в Украине везде говорю на государственном языке. Спокойно. И все меня понимают. Если нет, то повторяю медленнее. В Одессе, Краматорске, Херсоне, Харькове, Ялте. Так было всегда. И ни разу на меня не смотрели с презрением, наоборот — с интересом, а потом постепенно добавляли в разговор украинские слова. Люди ощущают силу духа, проявляющуюся в принципиальности.

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Самое позорное явление, с которым я столкнулась, это когда в моем присутствии украиноязычные родители обращались к своим детям на общепонятном. И тем самым выдавали свой речевой "патриотизм" с головой. Даже если твои дети в обрусевших городах вынуждены с ровесниками общаться на русском, то с украиноязычными должны автоматически переходить на украинский. Это воля родителей, которые заинтересованы в том, чтобы их потомков не пришли "освобождать" московские убийцы, насильники и мародеры.

Даже если твои дети в обрусевших городах вынуждены с ровесниками общаться на русском, то с украиноязычными должны автоматически переходить на украинский. Это воля родителей, которые заинтересованы в том, чтобы их потомков не пришли "освобождать" московские убийцы, насильники и мародеры

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Языковую идентичность формируют семья, школа и церковь. Если они не украиноцентричны, то эта война надолго. Война за души — это нечто иное, чем война с оружием. Легкой победы здесь не получишь.

Языковую идентичность на региональном уровне тоже нужно защищать. Война литературного языка с диалектом – бессмысленная затея, искусственный конфликт. Когда-то мне дали отредактировать перевод и предупредили, чтобы я не использовала галицизмов. Я очень смеялась, когда нашла в тексте "шляк би тебе трафив". Переводчица была чуть ли не из Харькова.

Любая мумификация языка уничтожает его словарный запас, который нужно постоянно пополнять диалектизмами, новообразованиями, терминами. Что касается англицизмов, феминитивов, вульгаризмов, суржика – то они нам и не друзья, и не враги. Здоровая живая языковая ткань отвергнет все то, что ей не подойдет, чтобы не допустить заражения.

Любая мумификация языка уничтожает его словарный запас, который нужно постоянно пополнять диалектизмами, новообразованиями, терминами. Что касается англицизмов, феминитивов, вульгаризмов, суржика – то они нам и не друзья, и не враги. Здоровая живая языковая ткань отвергнет все то, что ей не подойдет, чтобы не допустить заражения

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Язык нужно ощущать на глубинном уровне, быть его активным носителем, чтобы иметь право вести полноценные дискуссии на темы его усовершенствования. А этого никто за тебя не сделает. Следует признать, что языковые войны в Европе на паузе, по крайней мере им не приходится бороться за выживание. Некоторые языки практически вымерли. В Албании – арумунский язык. Носители языка еще есть, но школы уже не работают, хотя действуют несколько арумунских церквей. Шумерский язык просуществовал до 1 тысячелетия от Р.Х. как язык исключительно храмовых богослужений. Перед тем аккадские оккупанты изгнали его из школ, правительственных учреждений и, соответственно, из семей. Последний носитель прусского языка скончался в 60-е годы XX века.

Московские оккупанты ведут против украинского языка тотальную войну, чего не было до сих пор, а их агентура пытается расколоть унитарную Украину, провоцируя гражданскую войну. И вести себя  украинцам нужно, как на войне, – наступать, а не вести позорные "минские переговоры", при которых немного удастся выиграть время, но активная фаза будет весьма кровавой.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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