"Когда закончатся войны": Джамала и рэпер Freel выпустили общую песню. Видео
Певица Джамала и рэпер Freel выпустили песню и клип "Когда закончатся войны"
Видео появилось на ютуб-канале Me.Freel .
"Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: мы победили, война закончилась. Знаю, это произойдет", – написала Джамала.
Freel подчеркнул, что эта песня обо всех украинцах – свободных, несгибаемых и непобедимых.
"Она о тех, кто первыми выходят на Майдан, когда творится несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу. Это песня о том самом дне, когда мы победим , а россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало", – добавил Андрей Шалимов.
Режиссером и иллюстратором клипа стала Мария Оз, а саундпродюсером – Стас Черный.
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