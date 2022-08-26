Видео появилось на ютуб-канале Me.Freel .

"Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: мы победили, война закончилась. Знаю, это произойдет", – написала Джамала.

Freel подчеркнул, что эта песня обо всех украинцах – свободных, несгибаемых и непобедимых.

"Она о тех, кто первыми выходят на Майдан, когда творится несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу. Это песня о том самом дне, когда мы победим , а россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало", – добавил Андрей Шалимов.

Режиссером и иллюстратором клипа стала Мария Оз, а саундпродюсером – Стас Черный.

7 апреля Pink Floyd с украинским певцом Андреем Хлывнюком представил новую песню Hey Hey Rise Up в поддержку народа Украины. Песня взлетела на вершину чартов в 27 странах мира.

2 июня группа "Друга Ріка" отчиталась о благотворительных сборах на концертах в Европе. Во время первой части тура удалось собрать средств на общую сумму 882 891 грн .

Украинская крымскотатарская певица Джамала выступила с благотворительным концертом в Анталии 29 июня. Деньги будут направлены для детей-беженцев, которые находятся в стране без сопровождения.

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