Об этом сообщает RMC Sport .

Фонсека отметил, что война в Украине уже продолжалась, когда он тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год.

"Конечно, когда есть такая ситуация, как в Украине, вы можете изменить то, как вы смотрите на жизнь, изменить ваше мнение о важности определенных вещей. Иногда вы даже не задумываетесь об этом. Когда я был в Киеве, там была тяжелая ситуация. Война уже началась. Но то, что я пережил там – это ничего по сравнению с тем, от чего люди страдают там сейчас каждый день", - сказал Паулу Фонсека.

По словам португальца, женатого на украинке, ему трудно смотреть на происходящее.

"Моя жена – украинка, мой сын – украинец. Трудно смотреть на то, что там происходит. Надеюсь, что эта ситуация разрешится как можно скорее, потому что людям в Украине тяжело", – сказал Паулу Фонсека.

Португальский тренер в "Шахтере" по 3 раза выиграл УПЛ и Кубок Украины. После этого два сезона тренировал "Рому". Последний год был безработным

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